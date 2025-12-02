ETV Bharat / state

उपनल कर्मचारियों को बड़ी राहत, हड़ताल के 16 दिनों का वेतन मिलेगा, आदेश जारी

उपनल कर्मचारियों को हड़ताल के समय का वेतन भी मिलेगा. ( File Photo- ETV Bharat )