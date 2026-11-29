धामी सरकार के पांच या भाजपा के दस साल? रिपोर्ट कार्ड पर छिड़ी बहस, त्रिवेंद्र ने भी दिया हिसाब
Dhami government report card: बीजेपी धामी सरकार के रिपोर्ट कार्ड को पार्टी की सामूहिक उपलब्धियों का दस्तावेज बता रही है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 29, 2026 at 2:18 PM IST
देहरादून: विधानसभा चुनाव 2027 से पहले धामी सरकार के पांच साल के रिपोर्ट कार्ड पर उत्तराखंड की सियासत गरमा गई है. कांग्रेस ने इसे मुख्यमंत्री का व्यक्तिगत प्रचार बताया है. वहीं, भाजपा ने इसे दस साल के कामकाज का दस्तावेज डिक्लेयर किया है. वहीं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी अपने कार्यकाल की उपलब्धियों का जिक्र किया. उन्होंने विकास की निरंतरता पर जोर दिया है.
धामी सरकार के इस रिपोर्ट कार्ड के सामने आने के बाद एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर यह धामी सरकार के पांच साल का हिसाब है या फिर प्रदेश में 2017 से अब तक चले भाजपा के दस साल के शासन का लेखा-जोखा? इस सवाल ने भाजपा के साथ-साथ कांग्रेस को भी अपनी बात रखने का मौका दे दिया है. कांग्रेस रिपोर्ट कार्ड की मंशा और उसमें शामिल उपलब्धियों पर सवाल उठा रही है. भाजपा इसे पार्टी की सरकारों के कामकाज का सामूहिक दस्तावेज बता रही है.
कांग्रेस का हमला, बताया मुख्यमंत्री का अहंकार और प्रचार: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने रिपोर्ट कार्ड को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा वर्तमान सरकार अहंकार में डूबी हुई है. मुख्यमंत्री को ऐसा लगने लगा है कि प्रदेश में जो कुछ भी हुआ है, वह उन्हीं की वजह से हुआ है. गणेश गोदियाल ने भाजपा के भीतर पूर्व मुख्यमंत्रियों के योगदान को लेकर चल रही बहस पर तंज कसा. उन्होंने कहा यह उनकी पार्टी का आंतरिक मामला है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने कार्यकाल में क्या किया और क्या नहीं किया? इसका जवाब धामी देंगे और धामी ने क्या किया, इसका हिसाब त्रिवेंद्र बताएंगे. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार आत्ममुग्ध है. उसे आम जनता की समस्याएं दिखाई नहीं दे रही हैं. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार के कामकाज पर सवाल उठाते हुए कहा कि जनता के असल मुद्दों से ध्यान हटाकर उपलब्धियों का प्रचार किया जा रहा है.
भाजपा का पलटवार, दस साल के कामकाज को बताया उपलब्धि: भाजपा ने कांग्रेस के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए रिपोर्ट कार्ड को पार्टी की सामूहिक उपलब्धियों का दस्तावेज बताया है. भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कहा यह किसी एक मुख्यमंत्री का रिपोर्ट कार्ड नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के कामकाज का लेखा-जोखा है.
कांग्रेस उन परियोजनाओं पर सवाल उठा रही है, जिन्हें अपने शासनकाल में आगे नहीं बढ़ाया जा सका. किसाऊ बांध, लखवाड़ बांध और जमरानी बांध ये महत्वपूर्ण परियोजनाएं लंबे समय से लंबित थीं, लेकिन भाजपा सरकार ने इन्हें आगे बढ़ाने का काम किया है. भाजपा सरकारों ने पिछले दस वर्षों में विकास के कई ऐसे काम किए हैं, जो पहले संभव नहीं हो पाए थे. उन्होंने रिपोर्ट कार्ड को इसी व्यापक नजरिए से देखा जाना चाहिए.
-मथुरा दत्त जोशी, प्रवक्ता, भाजपा
त्रिवेंद्र बोले- चेहरे बदलते हैं, सरकार नहीं: इस राजनीतिक बहस में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान भी काफी अहम माना जा रहा है. त्रिवेंद्र ने कहा उत्तराखंड में भाजपा की सरकार पिछले करीब दस वर्षों से जनता की सेवा और विकास के लिए काम कर रही है. मुख्यमंत्री के चेहरे बदल सकते हैं, लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी की ही रही है. ऐसे में जनता के सामने रिपोर्ट कार्ड रखना एक अच्छा अवसर है. जिससे वह सरकार के कामकाज का मूल्यांकन कर सके.
LIVE: आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @NarendraModi जी के मार्गदर्शन में देवभूमि उत्तराखंड की सेवा, समर्पण और विकास के पाँच वर्षों का रिपोर्ट कार्ड https://t.co/hlziqOywf8— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) November 26, 2026
अपने कार्यकाल की सौंग बांध परियोजना का जिक्र करते हुए त्रिवेंद्र ने कहा कि इस परियोजना को लेकर जरूरी स्वीकृतियां उनके कार्यकाल में ही मिल गई थीं, जबकि वर्तमान सरकार ने इसके लिए बजट में वित्तीय प्रावधान किया है. उन्होंने कहा देहरादून में तेजी से बढ़ती आबादी को देखते हुए सौंग बांध आने वाले करीब 50 वर्षों तक पेयजल की जरूरत पूरी करने में मददगार साबित होगा. इससे भूजल स्तर और हरियाली को भी फायदा मिलेगा. त्रिवेंद्र ने मुख्यमंत्री के इस दावे को भी अच्छी उपलब्धि बताया कि सरकार ने पिछले संकल्प पत्र के करीब 70 प्रतिशत वादे पूरे किए हैं. उन्होंने कहा अब पार्टी अगले पांच साल के लिए नया विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर जनता के सामने रखेगी.
सरकारी नौकरी में बनाया ऐतिहासिक रिकॉर्ड, 36 हजार से अधिक युवाओं को दी गई सरकारी नियुक्ति। https://t.co/UsqMEV9ET4— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) November 26, 2026
त्रिवेंद्र और तीरथ के काम रिपोर्ट कार्ड से गायब क्यों?: दूसरी ओर, कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने रिपोर्ट कार्ड की पूरी प्रस्तुति पर ही सवाल खड़े कर दिए. उन्होंने कहा सरकार ने जिस दस्तावेज को रिपोर्ट कार्ड बताकर पेश किया, वह सरकार की सामूहिक उपलब्धियों का दस्तावेज कम और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का व्यक्तिगत प्रचार ज्यादा नजर आया. प्रतिमा सिंह ने सवाल उठाया कि अगर यह भाजपा सरकार का रिपोर्ट कार्ड था तो इसमें पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल की उपलब्धियों का जिक्र क्यों नहीं किया गया?
उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के कार्यकाल को भी इसमें जगह नहीं मिलने पर सवाल उठाए. कांग्रेस प्रवक्ता के मुताबिक, सरकार को केवल चुनिंदा उपलब्धियां गिनाने के बजाय पिछले पांच वर्षों में हुए कामकाज और अधूरे वादों का भी हिसाब जनता के सामने रखना चाहिए था.
क्या कहते हैं राजनीतिक जानकार: वहीं वरिष्ठ पत्रकार नीरज कोहली का मानना है कि इस बहस को दो अलग-अलग नजरियों से समझने की जरूरत है. उनके मुताबिक, अगर भाजपा सरकार के दस साल के शासन का मूल्यांकन किया जाए तो विपक्ष का सवाल जायज हैं. 2017 से प्रदेश में भाजपा की ही सरकार है. ऐसे में पार्टी के स्तर पर दस साल के कामकाज का हिसाब देना बनता है. हालांकि, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो रिपोर्ट कार्ड पेश किया है, वह मुख्य रूप से उनके अपने पांच साल के कार्यकाल और पिछले विधानसभा चुनाव में जनता के सामने रखे गए संकल्प पत्र पर आधारित है.
कोहली के मुताबिक, धामी ने मुख्यमंत्री के तौर पर अपने कार्यकाल में किए गए कामों का ब्योरा दिया है. इसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत के कार्यकाल का विस्तृत लेखा-जोखा शामिल नहीं है. ऐसे में भाजपा के दस साल के शासन और धामी सरकार के पांच साल के कामकाज को अलग-अलग रखकर देखना जरूरी है.
कुल मिलाकर धामी सरकार का रिपोर्ट कार्ड अब केवल उपलब्धियों के आंकड़ों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह भाजपा के दस साल के शासन, पूर्व मुख्यमंत्रियों के योगदान और आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सरकार की जवाबदेही का बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है. भाजपा इसे अपनी विकास यात्रा के रूप में पेश कर रही है. कांग्रेस अधूरे वादों और जनता की बुनियादी समस्याओं को लेकर सवाल उठा रही है.
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