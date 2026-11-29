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धामी सरकार के पांच या भाजपा के दस साल? रिपोर्ट कार्ड पर छिड़ी बहस, त्रिवेंद्र ने भी दिया हिसाब

धामी सरकार के इस रिपोर्ट कार्ड के सामने आने के बाद एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर यह धामी सरकार के पांच साल का हिसाब है या फिर प्रदेश में 2017 से अब तक चले भाजपा के दस साल के शासन का लेखा-जोखा? इस सवाल ने भाजपा के साथ-साथ कांग्रेस को भी अपनी बात रखने का मौका दे दिया है. कांग्रेस रिपोर्ट कार्ड की मंशा और उसमें शामिल उपलब्धियों पर सवाल उठा रही है. भाजपा इसे पार्टी की सरकारों के कामकाज का सामूहिक दस्तावेज बता रही है.

उत्तराखंड रिपोर्ट कार्ड पॉलिटिक्स (ETV Bharat)

कांग्रेस का हमला, बताया मुख्यमंत्री का अहंकार और प्रचार: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने रिपोर्ट कार्ड को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा वर्तमान सरकार अहंकार में डूबी हुई है. मुख्यमंत्री को ऐसा लगने लगा है कि प्रदेश में जो कुछ भी हुआ है, वह उन्हीं की वजह से हुआ है. गणेश गोदियाल ने भाजपा के भीतर पूर्व मुख्यमंत्रियों के योगदान को लेकर चल रही बहस पर तंज कसा. उन्होंने कहा यह उनकी पार्टी का आंतरिक मामला है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने कार्यकाल में क्या किया और क्या नहीं किया? इसका जवाब धामी देंगे और धामी ने क्या किया, इसका हिसाब त्रिवेंद्र बताएंगे. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार आत्ममुग्ध है. उसे आम जनता की समस्याएं दिखाई नहीं दे रही हैं. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार के कामकाज पर सवाल उठाते हुए कहा कि जनता के असल मुद्दों से ध्यान हटाकर उपलब्धियों का प्रचार किया जा रहा है.

भाजपा का पलटवार, दस साल के कामकाज को बताया उपलब्धि: भाजपा ने कांग्रेस के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए रिपोर्ट कार्ड को पार्टी की सामूहिक उपलब्धियों का दस्तावेज बताया है. भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कहा यह किसी एक मुख्यमंत्री का रिपोर्ट कार्ड नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के कामकाज का लेखा-जोखा है.

कांग्रेस उन परियोजनाओं पर सवाल उठा रही है, जिन्हें अपने शासनकाल में आगे नहीं बढ़ाया जा सका. किसाऊ बांध, लखवाड़ बांध और जमरानी बांध ये महत्वपूर्ण परियोजनाएं लंबे समय से लंबित थीं, लेकिन भाजपा सरकार ने इन्हें आगे बढ़ाने का काम किया है. भाजपा सरकारों ने पिछले दस वर्षों में विकास के कई ऐसे काम किए हैं, जो पहले संभव नहीं हो पाए थे. उन्होंने रिपोर्ट कार्ड को इसी व्यापक नजरिए से देखा जाना चाहिए. -मथुरा दत्त जोशी, प्रवक्ता, भाजपा

त्रिवेंद्र बोले- चेहरे बदलते हैं, सरकार नहीं: इस राजनीतिक बहस में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान भी काफी अहम माना जा रहा है. त्रिवेंद्र ने कहा उत्तराखंड में भाजपा की सरकार पिछले करीब दस वर्षों से जनता की सेवा और विकास के लिए काम कर रही है. मुख्यमंत्री के चेहरे बदल सकते हैं, लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी की ही रही है. ऐसे में जनता के सामने रिपोर्ट कार्ड रखना एक अच्छा अवसर है. जिससे वह सरकार के कामकाज का मूल्यांकन कर सके.

अपने कार्यकाल की सौंग बांध परियोजना का जिक्र करते हुए त्रिवेंद्र ने कहा कि इस परियोजना को लेकर जरूरी स्वीकृतियां उनके कार्यकाल में ही मिल गई थीं, जबकि वर्तमान सरकार ने इसके लिए बजट में वित्तीय प्रावधान किया है. उन्होंने कहा देहरादून में तेजी से बढ़ती आबादी को देखते हुए सौंग बांध आने वाले करीब 50 वर्षों तक पेयजल की जरूरत पूरी करने में मददगार साबित होगा. इससे भूजल स्तर और हरियाली को भी फायदा मिलेगा. त्रिवेंद्र ने मुख्यमंत्री के इस दावे को भी अच्छी उपलब्धि बताया कि सरकार ने पिछले संकल्प पत्र के करीब 70 प्रतिशत वादे पूरे किए हैं. उन्होंने कहा अब पार्टी अगले पांच साल के लिए नया विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर जनता के सामने रखेगी.

त्रिवेंद्र और तीरथ के काम रिपोर्ट कार्ड से गायब क्यों?: दूसरी ओर, कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने रिपोर्ट कार्ड की पूरी प्रस्तुति पर ही सवाल खड़े कर दिए. उन्होंने कहा सरकार ने जिस दस्तावेज को रिपोर्ट कार्ड बताकर पेश किया, वह सरकार की सामूहिक उपलब्धियों का दस्तावेज कम और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का व्यक्तिगत प्रचार ज्यादा नजर आया. प्रतिमा सिंह ने सवाल उठाया कि अगर यह भाजपा सरकार का रिपोर्ट कार्ड था तो इसमें पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल की उपलब्धियों का जिक्र क्यों नहीं किया गया?