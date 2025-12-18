ETV Bharat / state

ग्राउंड पर उतरेगी धामी कैबिनेट, 45 दिन होगा जन संवाद, मत्रियों को बांटे गये जिले, देखें लिस्ट

देहरादून: धामी सरकार के मंत्री अब धरातल पर जनता के बीच दिखाई देंगे. ऐसा मुख्यमंत्री के उन निर्देशों के बाद संभव होगा, जिसमें सभी मंत्रियों को जल्द शुरू होने वाले अभियान से जोड़ा गया है. खास बात यह है कि इसके तहत सभी मंत्रियों को अलग-अलग जिलों की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है. इन जिलों में मंत्री अगले 45 दिनों तक अभियान के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए मौजूद रहेंगे.

उत्तराखंड सरकार ने जनता से सीधे संवाद और सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश में अगले 45 दिनों तक कैबिनेट मंत्री अलग-अलग जिलों में कैंप करते हुए जनता के बीच दिखाई देंगे. इस पहल को जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वारा नाम दिया गया है. जिसके तहत मंत्री न केवल योजनाओं का प्रचार-प्रसार करेंगे बल्कि जरूरतमंदों तक उनका लाभ पहुंचाने की जिम्मेदारी भी निभाएंगे.

धामी कैबिनेट जन संवाद (ETV Bharat)

शासन स्तर से इस संबंध में बाकायदा आदेश जारी कर दिए गए हैं. आदेश के अनुसार वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज को हरिद्वार और टिहरी जनपद की जिम्मेदारी सौंपी गई है. कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी उधम सिंह नगर और उत्तरकाशी में अभियान को आगे बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत को अल्मोड़ा और चमोली जिलों में 45 दिनों तक कैंप लगाने के निर्देश दिए गए हैं. वन मंत्री सुबोध उनियाल देहरादून और पौड़ी जिलों में योजनाओं का फीडबैक लेंगे.