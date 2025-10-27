ETV Bharat / state

पेंशनर्स को धामी सरकार का तोहफा, महंगाई भत्ते में की बढ़ोतरी, जानिये कितना होगा लाभ

देहरादून: महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे पेंशनर्स को आखिरकार राज्य सरकार ने तोहफा दे दिया है. राज्य कर्मचारियों के बाद अब पेंशनर्स के लिए भी बढ़ी हुई दरों में महंगाई भत्ता स्वीकृत किया है. इस बार पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है. राज्य सरकार ने पेंशनर्स को बड़ी राहत देते हुए उनके महंगाई राहत की दर बढ़ाने को मंजूरी दे दी है. वित्त विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, 1 जुलाई 2025 से पेंशनरों को अब 55 प्रतिशत के स्थान पर 58 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत दी जाएगी. राज्यपाल ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है. जारी आदेश के अनुसार यह आदेश उन पेंशनरों पर लागू होगा जिनकी पेंशन सातवें वेतनमान आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित की गई है. यह राहत राज्य सरकार के स्थायी पेंशनभोगियों के साथ-साथ विद्यालयी एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के पात्र शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों पर भी लागू होगी, जिन्हें शासनिक पेंशनरों के समान पेंशन की स्वीकृति प्राप्त है.