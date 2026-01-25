ETV Bharat / state

पंचायत घरों के लिए सरकार लेने जा रही बड़ा फैसला, बिना भवन के 803 ग्राम पंचायतों को मिलेगी सौगात

देहरादून: उत्तराखंड में पंचायतों को लेकर राज्य सरकार जल्द बड़ा निर्णय ले सकती है. दरअसल प्रदेश में पंचायत भवन निर्माण के लिए अब तक बढ़े हुए बजट की जरूरत महसूस की जा रही थी, जिस पर अब जल्द ही फैसला हो सकता है. हालांकि, निदेशालय स्तर से प्रस्ताव भेजा जा चुका है, लेकिन अभी शासन से इस पर अंतिम मुहर लगना बाकी है.

उत्तराखंड में पंचायत व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक बार फिर सरकार ने पहल की है. राज्य सरकार ने पंचायत घरों के निर्माण के लिए दी जाने वाली धनराशि बढ़ाने का फैसला किया है. इसके तहत अब पंचायत भवन निर्माण के लिए राज्य स्तर से दोगुनी राशि उपलब्ध कराई जाएगी. सरकार का मानना है कि इससे वर्षों से लंबित पड़े पंचायत भवनों के निर्माण कार्यों में तेजी आएगी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूती मिलेगी.

राज्य गठन के 25 वर्ष बीत जाने के बावजूद उत्तराखंड की 803 ग्राम पंचायतों में आज तक पंचायत भवन नहीं बन पाए हैं. यह स्थिति तब है, जब पंचायतों को लोकतंत्र की सबसे मजबूत इकाई माना जाता है. पंचायत भवन न होने के कारण ग्राम सभाओं, बैठकों और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में लगातार दिक्कतें सामने आ रही हैं.

राज्य सरकार देगी अतिरिक्त सहयोग: पंचायती राज विभाग के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद पंचायत भवन निर्माण के लिए प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा है. केंद्र सरकार की ओर से पंचायत भवन निर्माण के लिए 20 लाख रुपए प्रति पंचायत का प्रावधान है, जबकि राज्य सेक्टर में अभी तक 10 लाख दिए जाने का ही प्रावधान है. इस तरह अब इस राशि को बढ़ाकर 20 लाख रुपए किए जाने की योजना है.

अब तक कम बजट के कारण कई पंचायतों में भवन निर्माण संभव नहीं हो पाया था. खासतौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि की उपलब्धता और निर्माण लागत अधिक होने के कारण काम अटका रहा.