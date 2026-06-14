लोकायुक्त गठन की दिशा में बड़ा कदम, अध्यक्ष और सदस्यों के चयन के लिए खोजबीन समिति गठित
उत्तराखंड लोकायुक्त गठन के लिए सरकार ने कदम बढ़ाने शुरू किए. चयन समिति ने लोकायुक्त के लिए सर्च कमेटी का गठन किया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : June 14, 2026 at 10:06 AM IST
देहरादून: उत्तराखंड में लोकायुक्त गठन को लेकर बेहद धीमी रफ्तार से ही सही लेकिन सरकार ने इस पर कदम बढ़ा लिए हैं. इस कड़ी में अब चयन समिति ने सर्च कमेटी का गठन किया है जो राज्य में लोकायुक्त के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन के लिए नाम के पैनल को तैयार करेगी.
उत्तराखंड में लंबे समय से लंबित लोकायुक्त व्यवस्था को प्रभावी बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण पहल की है. लोकायुक्त के अध्यक्ष एवं सदस्यों के चयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने पांच सदस्यीय खोजबीन समिति (सर्च कमेटी) का गठन कर दिया है. यह समिति लोकायुक्त के अध्यक्ष और सदस्यों के पदों के लिए योग्य एवं उपयुक्त व्यक्तियों के नामों का पैनल तैयार करेगी, जिसे आगे चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा.
लोकायुक्त चयन चयन समिति का गठन 2023 में उत्तराखंड हाईकोर्ट निर्देश पर किया गया था. चयन समिति में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य सदस्य, विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी सदस्य, नैनीताल हाईकोर्ट के प्रतिनिधि मनोज कुमार सदस्य और विधि व्यक्ता (कानून के जानकार) सदस्य हैं.
कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के सचिव शैलेश बगौली ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि, उत्तराखंड लोकायुक्त अधिनियम, 2014 के प्रावधानों के तहत यह समिति गठित की गई है. समिति का गठन 4 जून 2026 को आयोजित चयन समिति की बैठक में हुए विचार-विमर्श और अधिनियम की धारा 4(3) के अंतर्गत प्राप्त संस्तुति के आधार पर किया गया है.
सरकार के इस कदम को राज्य में जवाबदेही और पारदर्शिता को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है. लोकायुक्त जैसी संवैधानिक संस्था का गठन भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की निष्पक्ष जांच और प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए अहम माना जाता है.
पांच सदस्यीय समिति में अनुभवी प्रशासनिक और न्यायिक हस्तियां शामिल: गठित खोजबीन समिति में न्यायिक, प्रशासनिक और शैक्षणिक क्षेत्र से जुड़े प्रतिष्ठित व्यक्तियों को शामिल किया गया है. समिति की अध्यक्षता उच्च न्यायालय नैनीताल के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) आलोक वर्मा करेंगे.
इसके अलावा समिति में उत्तराखंड के तीन पूर्व मुख्य सचिवों को सदस्य बनाया गया है. इनमें सेवानिवृत्त मुख्य सचिव इंदु कुमार पांडे, सेवानिवृत्त मुख्य सचिव सुभाष कुमार और सेवानिवृत्त मुख्य सचिव राधा रतूड़ी शामिल हैं. वहीं दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल को भी समिति का सदस्य बनाया गया है.
समिति में शामिल सभी सदस्यों का प्रशासन, न्यायिक व्यवस्था, शासन और सार्वजनिक नीति के क्षेत्र में लंबा अनुभव रहा है. ऐसे में माना जा रहा है कि लोकायुक्त जैसे महत्वपूर्ण संस्थान के लिए योग्य व्यक्तियों के चयन में उनका अनुभव महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.
क्या होगा खोजबीन समिति का काम: उत्तराखंड लोकायुक्त अधिनियम, 2014 की धारा 4(4) के अनुसार खोजबीन समिति का मुख्य दायित्व लोकायुक्त के अध्यक्ष और सदस्य पदों के लिए योग्य व्यक्तियों की पहचान करना और उनके नामों का एक पैनल तैयार करना होगा.
यह समिति विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत अनुभवी और प्रतिष्ठित व्यक्तियों के नामों पर विचार करेगी और निर्धारित मानकों और पात्रता के आधार पर चयन समिति को अपनी संस्तुति देगी. इसके बाद अंतिम निर्णय चयन समिति द्वारा लिया जाएगा.
विशेषज्ञों का मानना है कि खोजबीन समिति की भूमिका पूरे चयन प्रक्रिया में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यही समिति योग्य उम्मीदवारों की प्रारंभिक छंटनी और मूल्यांकन करती है. ऐसे में लोकायुक्त संस्था की गुणवत्ता और प्रभावशीलता काफी हद तक इस समिति की सिफारिशों पर निर्भर करेगी.
लोकायुक्त संस्था क्यों है महत्वपूर्ण: लोकायुक्त को आमतौर पर भ्रष्टाचार विरोधी स्वतंत्र निगरानी संस्था के रूप में देखा जाता है. इसका उद्देश्य जनप्रतिनिधियों, सरकारी अधिकारियों और लोकसेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग और अनियमितताओं से संबंधित शिकायतों की जांच करना होता है.
चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता पर रहेगा जोर: सरकार द्वारा गठित खोजबीन समिति में न्यायिक, प्रशासनिक और अकादमिक क्षेत्र की अनुभवी हस्तियों को शामिल किए जाने को चयन प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है. समिति द्वारा तैयार किया जाने वाला पैनल आगे चयन समिति को भेजा जाएगा, जिसके आधार पर लोकायुक्त के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी होगी.
लोकायुक्त के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन की प्रक्रिया शुरू होना राज्य में सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. यदि चयन प्रक्रिया समयबद्ध ढंग से पूरी होती है तो राज्य में लोकायुक्त संस्था को नई सक्रियता मिल सकती है.
सरकार की ओर से गठित खोजबीन समिति अब योग्य नामों की तलाश और उनके मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू करेगी. इसके बाद समिति अपनी संस्तुति चयन समिति को सौंपेगी, जिससे लोकायुक्त के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा.
उत्तराखंड में लंबे समय से अपेक्षित इस प्रक्रिया के आगे बढ़ने से प्रशासनिक पारदर्शिता और भ्रष्टाचार निरोधक तंत्र को मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.
ये भी पढ़ें: