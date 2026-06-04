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राज्य आंदोलनकारियों के लिए खुशखबरी! धामी सरकार ने बढ़ाई चिन्हीकरण की अवधि

देहरादून: उत्तराखंड राज्य के आंदोलनकारी लंबे समय से चिन्हीकरण की मांग कर रहे हैं. जिसे देखते हुये धामी सरकार ने समय से राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण के निर्देश दिए थे. इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य आंदोलनकारियों के प्राप्त आवेदनों के निस्तारण की समय सीमा को बढ़ाकर 24 सितंबर 2026 कर दिया है. इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम विकास योजनाओं और निर्माण कार्यों के लिए 213 करोड़ रुपये जारी करने की मंजूरी भी दे दी है.

राज्य सरकार ने उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी एवं समावेशी बनाने के लिए जिलाधिकारी कार्यालय में 2021 तक लंबित आवेदनों के निस्तारण की समयावधि में विस्तार किया है. इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मंजूरी के बाद सचिव शैलेश बगोली ने शासनादेश भी जारी कर दिए हैं. अब शासन की ओर से आवेदन पत्रों के निस्तारण की अवधि भी 24 जुलाई 2026 से 24 सितम्बर 2026 तक निर्धारित की गई है.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा राज्य सरकार उत्तराखण्ड आंदोलन से जुड़े सभी वास्तविक आंदोलनकारियों के सम्मान एवं पहचान के प्रति प्रतिबद्ध है. इसी क्रम में आवेदन प्रक्रिया को सरल एवं पारदर्शी बनाते हुए पात्र व्यक्तियों को पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा रहा है.