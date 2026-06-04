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उत्तराखंड में दायित्वों की बरसात, चुनावी साल में धामी सरकार ने खोला राजनीतिक नियुक्तियों का पिटारा

उत्तराखंड में दायित्व की आस लगाए बैठे नेताओं के लिए खुशखबरी, धामी सरकार ने कई नेताओं को बांटे दायित्व

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दायित्वों की पोटली (फोटो- ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 4, 2026 at 10:41 PM IST

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Updated : June 4, 2026 at 10:57 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड में धामी सरकार ने चुनावी साल में दायित्वों का पिटारा खोल दिया है. स्थिति ये है कि सरकार की तरफ से लगातार पार्टी के तमाम नेताओं को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी जा रही है. एक दिन पहले ही कई नेताओं को विभिन्न दायित्व बांटे गए. इसके बाद गुरुवार को भी दायित्व बांटे जाने का सिलसिला जारी रहा.

उत्तराखंड में विधानसभा चुनावों से पहले धामी सरकार ने एक बार फिर राजनीतिक दायित्वों का पिटारा खोल दिया है. राज्य सरकार ने भारतीय जनता पार्टी से जुड़े कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को विभिन्न निगमों, परिषदों, आयोगों और समितियों में जिम्मेदारियां सौंपते हुए राजनीतिक नियुक्तियों का सिलसिला तेज कर दिया है. ताजा आदेशों में बीजेपी के कई नेताओं को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया गया है, जिसे राजनीतिक गलियारों में आगामी चुनावों की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है.

माधव सेमवाल बीकेटीसी में सलाहकार नियुक्त: मंत्रिपरिषद अनुभाग की ओर से जारी कार्यालय ज्ञापनों के अनुसार, बीजेपी नेता माधव सेमवाल को श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) में सलाहकार नियुक्त किया गया है. उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से यह दायित्व प्रभावी होगा. आदेश में कहा गया है कि उन्हें पूर्व में जारी शासनादेशों के अनुसार सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जबकि उनके कर्तव्यों, अधिकारों और सेवा अवधि के संबंध में अलग से आदेश जारी किए जाएंगे.

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उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग में उपाध्यक्ष नामित (फोटो सोर्स- Uttarakhand Govt)

इन नेताओं को भी मिली जिम्मेदारी: इसके अलावा बीजेपी नेता विशाल गुप्ता को गढ़वाल मंडल विकास निगम (जीएमवीएन) में गैर सरकारी निदेशक नियुक्त किया गया है. इसी प्रकार पारस गोयल और रितु मित्र को भी गढ़वाल मंडल विकास निगम में गैर सरकारी निदेशक की जिम्मेदारी सौंपी गई है. शासन की ओर से जारी आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि इन सभी नियुक्तियों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी माना जाएगा. वहीं, एक अन्य महत्वपूर्ण नियुक्ति में मनोज कलाकोटी को उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है.

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गढ़वाल मंडल विकास निगम में दायित्व (फोटो सोर्स- Uttarakhand Govt)

लगातार जारी है दायित्व वितरण: उत्तराखंड में पिछले कुछ हफ्ते से राजनीतिक दायित्वों के वितरण का सिलसिला लगातार जारी है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार विभिन्न बोर्डों, निगमों, परिषदों और आयोगों में नियुक्तियां कर संगठन और सरकार के बीच समन्वय को मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है.

कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए दिनेश अग्रवाल को मिल चुका दायित्व: ताजा नियुक्तियों से ठीक एक दिन पहले भी सरकार ने कई महत्वपूर्ण राजनीतिक नियुक्तियां की थीं. इनमें कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए और पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल को सेतु आयोग में सलाहकार नियुक्त किया गया था. दिनेश अग्रवाल लंबे समय तक कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय रहे हैं और उनके बीजेपी में आने के बाद यह पहली बड़ी जिम्मेदारी मानी जा रही है.

जोत सिंह बिष्ट को भी इस परिषद में बनाया जा चुका उपाध्यक्ष: इसी कड़ी में वरिष्ठ बीजेपी नेता जोत सिंह बिष्ट को ग्रामीण अभियंत्रण सेवा परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया. पर्वतीय क्षेत्रों में मजबूत राजनीतिक आधार रखने वाले जोत सिंह बिष्ट को संगठन में लंबे समय से सक्रिय भूमिका निभाने का लाभ मिला है.

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बीकेटीसी में सलाहकार की नियुक्ति (फोटो सोर्स- Uttarakhand Govt)

ज्योति कोटिया और अभिषेक शाही को मिल चुका दायित्व: सरकार ने बीजेपी नेत्री ज्योति कोटिया को गोरखा कल्याण परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया है. गोरखा समाज में प्रभाव रखने वाली ज्योति कोटिया को यह जिम्मेदारी देकर सरकार ने एक महत्वपूर्ण सामाजिक वर्ग को राजनीतिक संदेश देने का प्रयास किया है. वहीं, अभिषेक शाही को इसी परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया है.

इन लोगों को भी मिल चुका दायित्व: पूर्व सैनिकों से जुड़े मुद्दों को देखते हुए गंभीर सिंह धामी को पूर्व सैनिक कल्याण परिषद का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है. इसके साथ ही शमशेर सिंह बिष्ट को भी उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है. महिला प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुए अनुराधा वालिया को माटी कला बोर्ड का उपाध्यक्ष बनाया गया है.

चुनावी समीकरण साधने की कोशिश: सरकार की ओर से की जा रही ये नियुक्तियां केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि, राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं. उत्तराखंड में अगले विधानसभा चुनाव की तैयारियां धीरे-धीरे शुरू हो चुकी हैं और बीजेपी संगठन अपने कार्यकर्ताओं व नेताओं को सक्रिय बनाए रखने की रणनीति पर काम कर रहा है.

राज्य में लंबे समय से दायित्वों की प्रतीक्षा कर रहे नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच असंतोष की चर्चाएं समय-समय पर सामने आती रही हैं. ऐसे में सरकार विभिन्न क्षेत्रों, जातीय समूहों, सामाजिक संगठनों और क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए दायित्वों का वितरण कर रही है. इन नियुक्तियों के जरिए बीजेपी उन नेताओं को सम्मानजनक जिम्मेदारियां देना चाहती है, जिन्होंने संगठन के लिए लंबे समय तक कार्य किया है. साथ ही विभिन्न सामाजिक समूहों में अपनी पहुंच और प्रभाव को भी मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है.

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गढ़वाल मंडल विकास निगम में दायित्व (फोटो सोर्स- Uttarakhand Govt)

विपक्ष को मिला हमला बोलने का मौका: सरकार की ओर से लगातार हो रही राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर विपक्ष को भी सरकार पर निशाना साधने का अवसर मिल गया है. विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार प्रशासनिक सुधारों और जनहित के मुद्दों के बजाय राजनीतिक संतुलन साधने में ज्यादा व्यस्त दिखाई दे रही है.

हालांकि, बीजेपी का कहना है कि विभिन्न परिषदों, निगमों और आयोगों को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए अनुभवी और सक्रिय लोगों को जिम्मेदारी देना आवश्यक है. बीजेपी नेताओं का तर्क है कि इन संस्थाओं के माध्यम से सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने और जन समस्याओं के समाधान में सहायता मिलती है. इसलिए योग्य और अनुभवी लोगों को दायित्व सौंपना शासन की सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है.

आगे और बढ़ सकती है सूची: राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि दायित्वों की यह सूची अभी अंतिम नहीं है. सरकार आने वाले दिनों में अन्य बोर्डों, निगमों, आयोगों और परिषदों में भी नियुक्तियां कर सकती है. कई नेताओं और कार्यकर्ताओं के नाम अभी भी चर्चा में बताए जा रहे हैं.

फिलहाल, इतना तय माना जा रहा है कि चुनावी साल की ओर बढ़ रहे उत्तराखंड में राजनीतिक नियुक्तियों का दौर तेज हो चुका है और धामी सरकार संगठन व सामाजिक समीकरणों को साधने के लिए लगातार दायित्वों का वितरण कर रही है. ताजा नियुक्तियों ने ये संकेत भी दे दिया है कि आने वाले समय में बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को सक्रिय रखने के लिए इसी तरह की और घोषणाएं कर सकती है.

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Last Updated : June 4, 2026 at 10:57 PM IST

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