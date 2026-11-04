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राज्य कर्मचारियों के डीए में 3 फीसदी बढ़ोतरी पर मंथन, पत्रावली तैयार करने के आदेश

डीए बढ़ोतरी पर मंथन ( ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड सरकार राज्य कर्मचारियों को केंद्र सरकार की तर्ज पर 63 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने पर विचार कर रही है. फिलहाल इस मामले में सरकार की तरफ से अंतिम फैसला होना बाकी है. राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडेय ने मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव आरके सुधांशु से मुलाकात कर यह मांग उठाई थी. जिस पर प्रमुख सचिव ने वित्त विभाग को संबंधित पत्रावली जल्द प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं.

उत्तराखंड के राज्य कर्मचारियों को जल्द तीन प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ते का लाभ मिल सकता है. राज्य सरकार केंद्र सरकार की तर्ज पर कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 63 प्रतिशत करने पर विचार कर रही है. हालांकि अभी इस मामले में वित्त विभाग के स्तर पर अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन शासन स्तर पर प्रक्रिया आगे बढ़ने के बाद कर्मचारियों को जल्द फैसले की उम्मीद जगी है.