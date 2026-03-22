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कल देहरादून में धामी सरकार चार साल बेमिसाल कार्यक्रम, पुलिस ने डायवर्ट किया रूट, यहां देखें प्लान

देहरादून: 23 मार्च को देहरादून के परेड ग्राउंड में उत्तराखंड सरकार के चार साल बेमिसाल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है. जिसे देखते हुए दून पुलिस एक्शन में है.उत्तराखंड सरकार के चार साल बेमिसाल कार्यक्रम को देखते हुए पुलिस ने रूट प्लान तैयार किया है. जिससे आम जनता को दिक्कतों का सामना न करना पड़े.

मसूरी और राजपुर रोड से आनें वाले वाहनों के लिए रूट: मसूरी डाइवर्जन से ग्रेट वेल्यू से बहल चौक से सर्वे चौक से कान्वेंट तिराहा पर ड्राप कर बन्नू स्कूल में पार्किंग की जाएगी. आईआरडीटी नियर सर्वे चौक को पिकअप प्वांइट बनाया गया है.

विकासनगर -चकराता से आने वाले वाहनों के लिए रूट: बल्लूपुर चौक से किशन नगर चौक से बिंदाल से घंटाघर से दर्शन लाल चौक से लैंसडाउन चौक पर ड्राप कर बन्नू स्कूल में पार्किंग की जाएगी. इसके लिए कनक चौक को पिकअप प्वांइट बनाया गया है.

रुड़की-आईएसबीटी से आने वाले वाहनों के लिए रूट: आईएसबीटी से कारगी चौक से पुरानी बाईपास चौकी से धर्मपुर से बुद्वा चौक पर ड्राप कर रेसकोर्स में पार्किंग स्थल बनाया गया है. बुद्वा चौक को पिकअप प्वांइट बनाया गया है.

रायपुर से आने वाले वाहनों के लिए रूट: चूना भट्टा से आईआरडीटी नियर सर्वे चौक पर ड्राप कर ईसी रोड से बन्नू स्कूल पार्किग होगा. पिकअप प्वांइट- आईआरडीटी नियर सर्वे चौक होगा.

डोईवाला से आने वाले वाहनों के लिए रूट: रिस्पना से धर्मपुर से सीएमआई से बुद्वा चौक से लैंसडाउन चौक पर वन साईड पार्किंग होगी. लैंसडाउन चौक पिकअप प्वांइट होगा.