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कल देहरादून में धामी सरकार चार साल बेमिसाल कार्यक्रम, पुलिस ने डायवर्ट किया रूट, यहां देखें प्लान

पासधारकों और वीवीआईपी को छोड़कर इनर प्वाईंट से कोई भी वाहन परेड ग्राउंड की ओर नहीं जायेगा.

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देहरादून पुलिस रूट प्लान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 22, 2026 at 3:04 PM IST

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देहरादून: 23 मार्च को देहरादून के परेड ग्राउंड में उत्तराखंड सरकार के चार साल बेमिसाल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है. जिसे देखते हुए दून पुलिस एक्शन में है.उत्तराखंड सरकार के चार साल बेमिसाल कार्यक्रम को देखते हुए पुलिस ने रूट प्लान तैयार किया है. जिससे आम जनता को दिक्कतों का सामना न करना पड़े.

मसूरी और राजपुर रोड से आनें वाले वाहनों के लिए रूट: मसूरी डाइवर्जन से ग्रेट वेल्यू से बहल चौक से सर्वे चौक से कान्वेंट तिराहा पर ड्राप कर बन्नू स्कूल में पार्किंग की जाएगी. आईआरडीटी नियर सर्वे चौक को पिकअप प्वांइट बनाया गया है.

विकासनगर -चकराता से आने वाले वाहनों के लिए रूट: बल्लूपुर चौक से किशन नगर चौक से बिंदाल से घंटाघर से दर्शन लाल चौक से लैंसडाउन चौक पर ड्राप कर बन्नू स्कूल में पार्किंग की जाएगी. इसके लिए कनक चौक को पिकअप प्वांइट बनाया गया है.

रुड़की-आईएसबीटी से आने वाले वाहनों के लिए रूट: आईएसबीटी से कारगी चौक से पुरानी बाईपास चौकी से धर्मपुर से बुद्वा चौक पर ड्राप कर रेसकोर्स में पार्किंग स्थल बनाया गया है. बुद्वा चौक को पिकअप प्वांइट बनाया गया है.

रायपुर से आने वाले वाहनों के लिए रूट: चूना भट्टा से आईआरडीटी नियर सर्वे चौक पर ड्राप कर ईसी रोड से बन्नू स्कूल पार्किग होगा. पिकअप प्वांइट- आईआरडीटी नियर सर्वे चौक होगा.

डोईवाला से आने वाले वाहनों के लिए रूट: रिस्पना से धर्मपुर से सीएमआई से बुद्वा चौक से लैंसडाउन चौक पर वन साईड पार्किंग होगी. लैंसडाउन चौक पिकअप प्वांइट होगा.

रायपुर और सहस्त्रधारा रोड से आने वाले वाहनों के लिए रूट: सहस्त्रधारा क्रासिंग से सर्वे चौक से कान्वेंट तिराहा पर ड्राप कर रेसकार्स बन्नू स्कूल पार्किंग स्थल रहेगा. पिकअप प्वांइट कान्वेंट तिराहा रहेगा.

विक्रमों के लिए डायवर्ट व्यवस्था

  • 2 नम्बर रूट (रायपुर रूट) के सभी विक्रम सहस्त्रधारा क्रासिंग से वापस भेजे जायेगें.
  • 3 नम्बर रूट(धर्मपुर रूट) के सभी विक्रम तहसील चौक से दून चौक से एमकेपी चौक की ओर से भेजे जाएंगे.
  • 5 नम्बर रूट (आईएसबीटी रूट), 08 नम्बर रूट (कांवली रूट) के सभी विक्रम रेलवे गेट से वापस भेजे जाएंगे.
  • प्रेमनगर रुट के सभी विक्रम प्रभात कट से वापस भेजे जाएंगे.
  • राजपुर रुट के विक्रम ग्लोब चौक से पैसिफिक तिराहे होते हुए बैनी बाजार से वापस राजपुर रोड पर भेजे जाएंगे.

सिटी बसों के लिए डायवर्ट व्यवस्था

  • आईएसबीटी से राजपुर रोड की ओर जाने वाली सिटी बसें दर्शन लाल चौक से घंटाघर होते हुए राजपुर की ओर जायेंगी.
  • रिस्पना की ओर से आने वाली सिटी बसें तहसील चौक से वापस दून चौक से एमकेपी चौक से आराघर को ओर वापस भेजी जायेंगी.
  • रायपुर रोड से आने वाली सिटी बसें सहस्त्रधारा क्रांसिग से सहसधारा रोड से आईटी पार्क से राजपुर रोड घंटाघर से भेजी जायेंगी.

बसों के लिए पार्किंग स्थल: गुरूद्वारा ग्राउंड रेसकोर्स,रेंजर्स ग्राउंड और गुरू नानक स्कूल ग्राउंड. कार और दोपहिया वाहनों के लिए रेंजर्स ग्राउंड,काबुल हाऊस,खेल मैदान परेड ग्राउंड पार्किंग स्थल रहेगा.

  • बैरियर व्यवस्था के लिए परेड ग्राउंड के चारों ओर यातायात व्यवस्था बनाने के लिए आउटर/इनर 9 बैरियर व्यवस्था की जायेगी.
  • आउटर बैरियर प्वाईंट: ईसी रोड़ सर्वे चौक,मनोज क्लिनिक,बुद्धा चौक,दर्शन लाल चौक,ओरियंट चौक और पैसिफिक तिराहा
  • इनर बैरियर प्वाईंट: रोजगार तिराहा,कनक चौक,डूंगा हाऊस,लैंसडाउन चौक ओर कान्वेंट तिराहा.

एसपी ट्रैफिक लोकजीत सिंह ने बताया पासधारकों और वीवीआईपी को छोड़कर इनर प्वाईंट से कोई भी वाहन परेड ग्राउंड की ओर नहीं जायेगा. आम नागरिक परेड ग्राउंड के बाहर निर्धारित ड्राप प्वांइट से पैदल चलकर पवेलियन ग्राउंड और बीजेपी कार्यालय के पास बने प्रवेश द्वार से कार्यक्रम स्थल के लिए प्रवेश करेंगे.

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