उत्तराखंड में बिहार वाला दांव! चुनाव से पहले महिलाओं के खातों में भेजे जाएंगे पैसे, जानिए सरकार की प्लानिंग
Baini Bhuli Yojana: उत्तराखंड की धामी सरकार ने महिलाओं के लिए बैंणी-भुली योजना की घोषणा की है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 18, 2026 at 1:55 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड 2027 विधानसभा चुनाव बेहद पास हैं, और जाहिर है सरकार और विपक्ष अपने पक्ष में माहौल बनाने में जुटा है. एक्शन प्लान बन रहे हैं. नेताओं के दौरे फाइनल किए जा रहे हैं. सीटों की मार्किंग की जा रही है. कैंडिडेट्स के बारे में फीड बैक लिया जा रहा है. सर्वे करवाये जा रहे हैं. इसके साथ ही कई दूसरे मास्टर योजनाओं पर भी काम जोरों शोरों से चल रहा है. इसी बीच धामी सरकार की बैंणी-भुली योजना की चर्चा भी इसी वजह से हो रही है.
दरअसल, उत्तराखंड की धामी सरकार बैंणी-भुली योजना के माध्यम से महिलाओं को साधने की कोशिश कर रही है. बैंणी-भुली योजना के माध्यम से प्रदेश की पांच लाख से अधिक महिलाओं को आर्थिक मदद देने की प्रयास है. योजना के अंतर्गत महिलाओं के खाते में प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. इस प्रोत्साहन राशि को दो किस्तों में सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाएगा. पहली किस्त भी दिसंबर महीने में ही जारी कर दी जाएगी.
पीपलकोटी: ₹149.77 करोड़ की सौगात, महिलाओं के लिए बैंणी-भुली योजना, सीएम धामी ने किया रोड शो @pushkardhami @ukcmo @BJP4UK खबर के लिए क्लिक करें https://t.co/9tFXNBFLCH https://t.co/3v6RpXbUZL— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) November 18, 2026
किसको मिलेगा लाभ: बैंणी भुली योजना के जरिए स्वयं सहायता समूहों, स्वरोजगार योजनाओं और आजीविका दीदियों से जुड़ी महिलाओं को लाभा दिया जाएगा. दिसंबर महीने में इसकी पहली किस्त जारी करने की तैयारी है. इसके लिए कितनी राशि तय की गई है, पहली किस्त किस तारीख को जारी की जाएगी और दूसरी किस्त कब आएगी? हालांकि, इसको लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है.
उत्तराखंड में बिहार वाला दांव: धामी सरकार की बैंणी भुली योजना को बिहार चुनाव वाले दांव से जोड़कर देखा जा रहा है. साल 2025 विधानसभा चुनाव होने से ठीक पहले बिहार की नीतिश कुमार सरकार ने भी महिलाओं के बैंक खातों में स्वरोजगार प्रोत्साहन के लिए राशि भेजी थी. बिहार चुनाव में इस योजना का व्यापक असर देखने को मिला. जिसके बाद बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार बनी थी. इसके साथ ही बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना ने बिहार में महिलाओं से कनेक्ट किया. जिसका फायदा बिहार चुनाव में मिला. अब उत्तराखंड में धामी सरकार की नजर भी प्रदेश की आधी आबादी पर है. महिलाओं को फोकस में रखते हुए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं.
बैणी भुली योजना पर बोले सीएम धामी, प्रदेश की साढ़े 5 लाख बहनों को मिलेगी प्रोत्साहन राशि, दिसंबर में पहली किस्त #bainibhulischeme #cmdhami #chamoli खबर के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें https://t.co/9tFXNBFLCH https://t.co/nWqrNEFCsz— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) November 18, 2026
गेम चेंजर होगी बैंणी-भुली योजना: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैंणी-भुली योजना की जानकारी देते हुए महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में इस पहल को महत्वपूर्ण बताया. उन्होंने कहा कि, इसके माध्यम से प्रदेश की पांच लाख से अधिक महिलाओं को आर्थिक संबल मिलेगा. सीएम धामी ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं.
प्रदेश में सरकारी सेवाओं में महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण और सहकारी समितियों में 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है. नंदा गौरा योजना के तहत बेटी के जन्म पर 11 हजार रुपए और 12वीं उत्तीर्ण करने पर 51 हजार रुपये की सहायता दी जा रही है.
पीपलकोटी (चमोली) में उमड़ा मातृशक्ति का यह विशाल जनसमूह और उनका अपार स्नेह व आशीर्वाद इस बात का प्रमाण है कि प्रदेश की मातृशक्ति विकास, सुशासन और जनकल्याण के संकल्पों के साथ निरंतर सहभागी बन रही है। यह पहाड़ की मातृशक्ति है, जिसका विश्वास, स्नेह और आशीर्वाद प्रदेश के विकास की यात्रा को नई ऊर्जा प्रदान करता है। मातृशक्ति के सम्मान, सुरक्षा, स्वावलंबन और सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे प्रयासों के माध्यम से सरकार उनके सपनों और आकांक्षाओं को साकार करने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है।— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) November 17, 2026
उत्तराखंड में महिलाओं के संचालित हो रही योजनाएं: इसके अलावा राज्य में महिलाओं के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है. जिसमें नंदा गौरा योजना के तहत बेटी के जन्म पर ₹11,000 और 12वीं पास करने पर उच्च शिक्षा के लिए ₹51,000 की राशि दी जाती है. मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत विधवा, परित्यक्ता, निराश्रित, एकल महिलाओं को स्वरोजगार के लिए राशि दी जाती है. इसके अलावा लखपति दीदी योजना भी खूब चर्चाओं में हैं. इसके जरिए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की वार्षिक आय ₹1 लाख से अधिक बनाने के लिए मदद की जाती है.
पीपलकोटी, चमोली में आयोजित मातृशक्ति सम्मेलन में माताओं-बहनों को संबोधित कर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली मातृशक्ति को सम्मानित किया। इस दौरान चमोली जनपद के समग्र विकास हेतु ₹149.77 करोड़ की 30 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस अवसर पर मातृशक्ति द्वारा किए गए आत्मीय स्वागत और मिले अपार स्नेह एवं आशीर्वाद से अभिभूत हूं।— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) November 17, 2026
मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना भी धामी सरकार की प्रमुख योजनाएं में है. इसमें प्रसव के बाद मां और नवजात की देखभाल के लिए किट दी जाती है. इसके साथ ही मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना भी महिलाओं के लिए चलाई गई. मुख्यमंत्री सतत् आजीविका योजना, मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना, मेरी सहेली सैनिटरी नैपकिन योजना भी राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है. उत्तराखंड महिला समेकित विकास योजना और मुख्यमंत्री महिला एवं बाल बहुमुखी सहायता निधि योजना, विधवा पेंशन योजना भी राज्य में चल रही है.
|इसके अलावा ड्रोन दीदी, सोलर सखी, जलसखी महिला सारथी योजना, सरकारी नौकरियों में 30% क्षैतिज आरक्षण, सहकारी समितियों में 33% आरक्षण, 60 वर्ष+ महिलाओं के लिए रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा, पिंक ई-बसें सभी योजनाएं महिलाओं को ध्यान में रखकर चलाई जा रही हैं.
चुनाव से पहले नारी सम्मेलन: उत्तराखंड बीजेपी विधानसभा चुनाव से पहले आधी आबादी को साधने की कोशिश कर रही है. इसी कड़ी में प्रदेशभर में नारी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है. महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है. इसका जिम्मा खुद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने संभाला है. सीएम धामी अपने हर मंच से महिलाओं को संबोधित कर रहे हैं. राज्य, समाज में महिलाओं के योगदान को याद दिला रहे हैं. साथ ही राज्य सरकार द्वार महिलाओं के लिए चलाई जाने वाली योजनाओं का जिक्र करना भी नहीं भूल रहे हैं.
पहाड़ की महिलाओं का मनोबल हिमालय से भी ऊँचा है। https://t.co/zNyraumWDQ— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) November 15, 2026
वहीं, राजनीतिक जानकार भी मान रहे हैं कि यह योजनाएं सरकार का चुनावी दांव हैं. राजनीतिक जानकार आदेश त्यागी कहते हैं,
बीजेपी एक फार्मूले को अपनाती है. उसका अगर असर बेहतर होता है तो उसको फिर देश के अन्य राज्य मे लागू करती है. इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिहार में यह फार्मूला बहुत काम किया था, जिसके बाद NDA को प्रचंड जीत मिली. अब उत्तराखंड में भी वही हो रहा है. यहां महिला वोटरों की संख्या काफी है इसलिए पार्टी अगर यहां ये लागू करती है तो उसका फायदा होगा. खासकर पहाड़ी जनपदों से बीजेपी ने यह बड़ा दांव खेला है.
उत्तराखंड में महिला वोटर्स का आंकड़ा: बता दें, उत्तराखंड में एसआईआर के बाद ये मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने अंतिम मतदाता सूची जारी की. जिसमें महिला वोटर्स की संख्या 34,21,036 लाख है. प्रदेश में पुरुष वोटर्स की संख्या 37,37,701 है.
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