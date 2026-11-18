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उत्तराखंड में बिहार वाला दांव! चुनाव से पहले महिलाओं के खातों में भेजे जाएंगे पैसे, जानिए सरकार की प्लानिंग

दरअसल, उत्तराखंड की धामी सरकार बैंणी-भुली योजना के माध्यम से महिलाओं को साधने की कोशिश कर रही है. बैंणी-भुली योजना के माध्यम से प्रदेश की पांच लाख से अधिक महिलाओं को आर्थिक मदद देने की प्रयास है. योजना के अंतर्गत महिलाओं के खाते में प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. इस प्रोत्साहन राशि को दो किस्तों में सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाएगा. पहली किस्त भी दिसंबर महीने में ही जारी कर दी जाएगी.

किसको मिलेगा लाभ: बैंणी भुली योजना के जरिए स्वयं सहायता समूहों, स्वरोजगार योजनाओं और आजीविका दीदियों से जुड़ी महिलाओं को लाभा दिया जाएगा. दिसंबर महीने में इसकी पहली किस्त जारी करने की तैयारी है. इसके लिए कितनी राशि तय की गई है, पहली किस्त किस तारीख को जारी की जाएगी और दूसरी किस्त कब आएगी? हालांकि, इसको लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है.

उत्तराखंड में बिहार वाला दांव: धामी सरकार की बैंणी भुली योजना को बिहार चुनाव वाले दांव से जोड़कर देखा जा रहा है. साल 2025 विधानसभा चुनाव होने से ठीक पहले बिहार की नीतिश कुमार सरकार ने भी महिलाओं के बैंक खातों में स्वरोजगार प्रोत्साहन के लिए राशि भेजी थी. बिहार चुनाव में इस योजना का व्यापक असर देखने को मिला. जिसके बाद बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार बनी थी. इसके साथ ही बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना ने बिहार में महिलाओं से कनेक्ट किया. जिसका फायदा बिहार चुनाव में मिला. अब उत्तराखंड में धामी सरकार की नजर भी प्रदेश की आधी आबादी पर है. महिलाओं को फोकस में रखते हुए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं.

गेम चेंजर होगी बैंणी-भुली योजना: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैंणी-भुली योजना की जानकारी देते हुए महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में इस पहल को महत्वपूर्ण बताया. उन्होंने कहा कि, इसके माध्यम से प्रदेश की पांच लाख से अधिक महिलाओं को आर्थिक संबल मिलेगा. सीएम धामी ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं.

प्रदेश में सरकारी सेवाओं में महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण और सहकारी समितियों में 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है. नंदा गौरा योजना के तहत बेटी के जन्म पर 11 हजार रुपए और 12वीं उत्तीर्ण करने पर 51 हजार रुपये की सहायता दी जा रही है.

उत्तराखंड में महिलाओं के संचालित हो रही योजनाएं: इसके अलावा राज्य में महिलाओं के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है. जिसमें नंदा गौरा योजना के तहत बेटी के जन्म पर ₹11,000 और 12वीं पास करने पर उच्च शिक्षा के लिए ₹51,000 की राशि दी जाती है. मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत विधवा, परित्यक्ता, निराश्रित, एकल महिलाओं को स्वरोजगार के लिए राशि दी जाती है. इसके अलावा लखपति दीदी योजना भी खूब चर्चाओं में हैं. इसके जरिए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की वार्षिक आय ₹1 लाख से अधिक बनाने के लिए मदद की जाती है.