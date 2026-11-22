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उत्तराखंड के कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले: महंगाई भत्ते में भारी इजाफा, 178 पुलिस कार्मिकों को मिलेगा पुरानी पेंशन का लाभ

सीएम पुष्कर सिंह धामी ( Photo-ETV Bharat )

देहरादून: सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में विकास को नई गति देते हुए विभिन्न जनपदों के लिए ₹155.96 करोड़ की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है. इसके साथ ही राज्य सरकार ने कर्मचारी कल्याण और प्रशासनिक पारदर्शिता से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी अपनी मुहर लगाई है. धामी सरकार ने 1 जुलाई, 2026 से महंगाई भत्ते (DA) में वृद्धि को मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही प्रदेश के 178 पुलिस कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) का लाभ देने और प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अवस्थापना विकास के लिए ₹155.96 करोड़ की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति दी है.

धामी सरकार ने अवस्थापना सुदृढ़ीकरण के तहत पार्किंग निर्माण को प्राथमिकता दी गई है. चंपावत के लोहाघाट में मल्टी-लेवल पार्किंग हेतु ₹998.55 लाख और अल्मोड़ा के मौलेखाल बाजार में पार्किंग निर्माण के लिए ₹591.16 लाख मंजूर किए गए हैं. सड़क एवं पुल निर्माण की दिशा में पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी के कई मोटर मार्गों पर पुराने क्लास-बी पुलों को क्लास-ए में उच्चीकृत करने के लिए करोड़ों रुपये स्वीकृत हुए हैं.