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चुनावी साल में धामी सरकार का 'बैणी-भुली' कार्ड, महिलाओं ने बताया फायदेमंद, कांग्रेस ने उठाए सवाल

क्या गेम चेंजर साबित होगी धामी सरकार की बैणी-भुली योजना ( Etv Bharat )

पांच लाख महिलाओं को आर्थिक मदद का लक्ष्य: उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2027 से पहले महिलाओं को साधने की सियासी कवायद तेज होती दिख रही है. धामी सरकार ने बैणी-भुली योजना के जरिए प्रदेश की पांच लाख से अधिक महिलाओं तक आर्थिक मदद पहुंचाने का लक्ष्य रखा है. सरकार का कहना है कि इस योजना से स्वयं सहायता समूहों, ग्रामीण आजीविका मिशन और स्वरोजगार से जुड़ी महिलाओं को आर्थिक संबल मिलेगा.

सरकार महिलाओं के लिए कोई नई योजना लाती है, तो यह अच्छी बात है. इससे उन्हें अपने कारोबार को आगे बढ़ाने का मौका मिल सकता है. यदि महिलाएं अपना व्यवसाय चला रही हैं, तो आर्थिक सहायता उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है. -रेनु सिंह, सदस्य, स्वयं सहायता समूह-

महिलाओं ने किया स्वागत: सरकार और विपक्ष के दावों के बीच जब इस योजना को लेकर स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं से बात की गई, तो ज्यादातर ने इसे सकारात्मक पहल बताया. उत्तरकाशी के ग्राम सरनौल से देवभूमि उत्तराखंड स्वयं सहायता समूह की रेनु सिंह का कहना है कि-

महिलाएं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से स्वरोजगार कर रही हैं (ETV Bharat)

गोदियाल के बयान के जरिए कांग्रेस ने इस योजना को चुनावी रणनीति से जोड़ने की कोशिश की है. विपक्ष का सवाल है कि चुनाव से ठीक पहले महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा के पीछे सरकार की मंशा क्या है और क्या यह मदद वास्तव में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए है या चुनावी लाभ लेने की कवायद है. ऐसे में बैणी-भुली योजना अब सिर्फ सरकारी योजना नहीं, बल्कि सत्ता और विपक्ष के बीच सियासी बहस का मुद्दा भी बन गई है.

कहीं उत्तराखंड में भी बिहार वाला फॉर्मूला न अपनाया जाए. चुनाव से पहले लोगों के खातों में पैसे डालकर वोट हासिल किए जाएं और बाद में वही रकम वापस लेने की स्थिति पैदा हो जाए. -गणेश गोदियाल, प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस-

सरकार का दावा है कि बैणी-भुली योजना इन प्रयासों को और मजबूती देगी. हालांकि, योजना की असली तस्वीर तब सामने आएगी, जब पात्र महिलाओं के खातों में पहली किस्त पहुंचेगी और यह स्पष्ट होगा कि आर्थिक मदद उनके कामकाज में कितना बदलाव ला पाती हैं.

उत्तराखंड की महिलाएं खेती, पशुपालन, हस्तशिल्प, स्थानीय उत्पादों और स्वयं सहायता समूहों के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही हैं. सरकार का प्रयास है कि उन्हें सिर्फ आर्थिक सहायता ही नहीं, बल्कि आजीविका के बेहतर अवसर भी मिलें. इसके लिए स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देने, लखपति दीदी योजना, स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग के साथ महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित किया जा रहा है. -भरत सिंह चौधरी, ग्राम विकास मंत्री-

खास बात यह है कि योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रोत्साहन राशि दो किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में दी जाएगी. इसकी पहली किस्त दिसंबर में जारी करने की तैयारी है. सरकार इसे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उनकी भागीदारी बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम बता रही है.

धामी सरकार स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण पर जोर दे रही है (ETV Bharat)

चुनाव से पहले महिलाओं के खातों में पैसे डालने और विपक्ष के इसे लालच बताने वाले आरोपों पर रेनु कहती हैं कि राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप चलते रहते हैं. हालांकि, उन्होंने यह भी माना कि कारोबार के लिए मिलने वाली आर्थिक मदद का चुनाव पर असर पड़ सकता है, लेकिन हर अच्छी पहल को लालच कहना सही नहीं है.

रेनु सिंह ने कहा सरकार महिलाओं के लिए जो योजनाएं बना रही है वो फायदेमंद हैं (ETV Bharat)

मालदेवता और रायपुर क्षेत्र में सक्रिय करुणा महिला स्वयं सहायता समूह की कमला रावत भी योजना को महिलाओं के सशक्तीकरण की दिशा में अच्छा कदम मानती हैं. उनके मुताबिक-

इससे महिलाओं को आगे बढ़ने और आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी. अभी चुनाव का माहौल है, इसलिए राजनीतिक दलों की ओर से बयानबाजी होना स्वाभाविक है.

-कमला रावत, सदस्य, स्वयं सहायता समूह-

कमला कहती हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में महिलाओं के लिए पहले भी कई योजनाएं लाई गई हैं और बैणी-भुली योजना भी महिलाओं के स्वरोजगार के लिए जरूरी पहल है. वहीं, हाल ही में ग्रेजुएशन पूरी करने वाली कॉलेज छात्रा संध्या का मानना है कि-

देहरादून में लगा स्वयं सहायता समूह का स्टाल (ETV Bharat)

इस तरह की आर्थिक मदद से गांव की महिलाएं अपना छोटा कारोबार या स्टार्टअप शुरू कर सकती हैं. इससे वे दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय खुद कमाई कर सकेंगी.

-संध्या, छात्रा-

हालांकि, संध्या यह भी मानती हैं कि चुनाव से ठीक पहले योजना की घोषणा होने पर सवाल उठना स्वाभाविक है. उनके अनुसार, योजना को सकारात्मक या नकारात्मक नजरिए से देखना लोगों की अपनी सोच पर निर्भर करता है.

कमला रावत ने बैणी-भुली योजना को आगे बढ़ने और आत्मनिर्भर बनने में मददगार बताया (ETV Bharat)

उत्तरकाशी के नौगांव ब्लॉक के ग्राम सरनौल की मातृ शक्ति स्वयं सहायता समूह से जुड़ी संगीता सेमवाल ने योजना का स्वागत करते हुए कहा कि-

सरकार पहले भी समूहों की मदद करती रही है. उन्हें स्टॉल उपलब्ध कराने और उत्पादों की मार्केटिंग में सहयोग मिलने से समूह को फायदा हुआ है. जब सरकार पहले से महिलाओं के कामकाज को आगे बढ़ाने में मदद कर रही है, तो इसे चुनावी लालच कहना सही नहीं है.

-संगीता सेमवाल, सदस्य, स्वयं सहायता समूह-

संगीत ने समूहों को मिले सहयोग और सुविधाओं के आधार पर भाजपा सरकार के समर्थन की बात भी कही.

स्वयं सेवी संस्था की संगीता सेमवाल ने बैणी-भुली योजना पर खुशी जताई (ETV Bharat)

अब दिसंबर की किस्त पर रहेगी नजर: बैणी-भुली योजना को लेकर सरकार का दावा है कि इससे पांच लाख से अधिक महिलाओं को आर्थिक संबल मिलेगा, जबकि कांग्रेस इसे चुनाव से पहले की राजनीतिक कवायद मान रही है. दूसरी तरफ, स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को इस योजना से अपने कारोबार और आजीविका को आगे बढ़ाने की उम्मीद है. हालांकि, योजना का वास्तविक असर मिलने वाली राशि, पात्रता और उसके इस्तेमाल पर निर्भर करेगा. अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि दिसंबर में जारी होने वाली पहली किस्त महिलाओं के लिए कितनी मददगार साबित होती है और क्या सरकार का यह महिला सशक्तीकरण का दावा जमीन पर भी गेमचेंजर बन पाता है.

आधी आबादी चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है (ETV Bharat)

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