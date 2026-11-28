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पौड़ी सड़क हादसा, केंद्र और राज्य सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान, पीएम मोदी ने घटना पर जताया दु:ख

पौड़ी सड़क हादसा ( ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में आज 28 नवंबर शनिवार को भीषण सड़क हादसा हुआ. इस हादसे में आठ लोगों की मौत हुई. वहीं चार लोग गंभीर रूप से घायल हुए. उत्तराखंड और केंद्र सरकार ने घायलों और मृतकों के परिजनों के लिए राहत राशि की घोषणा की है. उत्तराखंड सरकार की तरफ मृतकों के परिजनों को चार-चार लाख रुपए और केंद्र सरकार की तरफ दो-दो की सहायता राशि प्रदान की जाएगी. वहीं घायलों के 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी यानी केंद्र और राज्य सरकार की तरफ कुल एक लाख रुपए मिलेगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के लैंसडाउन इलाके में हुए एक हादसे में लोगों की मौत होने पर दुख जताया. उन्होंने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को दो लाख रुपये की अनुग्रह राशि और प्रत्येक घायल व्यक्ति को 50,000 रुपये देने की भी घोषणा की.