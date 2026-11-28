पौड़ी सड़क हादसा, केंद्र और राज्य सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान, पीएम मोदी ने घटना पर जताया दु:ख
इस हादसे में एक ही गांव के आठ लोगों की मौत हुई है. इस घटना पर पीएम मोदी ने अपना दु:ख व्यक्त किया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 28, 2026 at 7:03 PM IST|
Updated : November 28, 2026 at 7:13 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में आज 28 नवंबर शनिवार को भीषण सड़क हादसा हुआ. इस हादसे में आठ लोगों की मौत हुई. वहीं चार लोग गंभीर रूप से घायल हुए. उत्तराखंड और केंद्र सरकार ने घायलों और मृतकों के परिजनों के लिए राहत राशि की घोषणा की है. उत्तराखंड सरकार की तरफ मृतकों के परिजनों को चार-चार लाख रुपए और केंद्र सरकार की तरफ दो-दो की सहायता राशि प्रदान की जाएगी. वहीं घायलों के 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी यानी केंद्र और राज्य सरकार की तरफ कुल एक लाख रुपए मिलेगा.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के लैंसडाउन इलाके में हुए एक हादसे में लोगों की मौत होने पर दुख जताया. उन्होंने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को दो लाख रुपये की अनुग्रह राशि और प्रत्येक घायल व्यक्ति को 50,000 रुपये देने की भी घोषणा की.
पौड़ी जनपद में हुई दुर्भाग्यपूर्ण सड़क दुर्घटना में दिवंगतों के परिजनों को प्रदेश सरकार की ओर से ₹4 लाख तथा घायलों को ₹50 हजार की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी। दुःख की इस घड़ी में प्रदेश सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है। घायलों के समुचित उपचार एवं प्रभावित परिवारों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) November 28, 2026
प्रधानमंत्री मोदी ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि
उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में हुए हादसे में लोगों की मौत होने की खबर से बहुत दुखी हूं, जिन्होंने अपनों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं. घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं.
-नरेंद्र मोदी, पीएम-
वहीं सीएम धामी ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा कि
दुःख की इस घड़ी में प्रदेश सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है. घायलों के समुचित उपचार एवं प्रभावित परिवारों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं.
-पुष्कर सिंह धामी, सीएम, उत्तराखंड-
एक ही गांव के आठ लोगों की हुई मौत: जानकारी के मुताबिक हादसा शनिवार दोपहर को करीब एक बजे रिखणीखाल से करीब 25 किलोमीटर आगे कलवाड़ी गांव के पास हुआ. 12 यात्रियों से भरा वाहन बेकाबू होकर सड़क से करीब 300 मीटर नीचे गहरी खाई में गिर गया. इस हादसे में ड्राइवर समेत आठ लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी. मरने वालों में सात महिलाएं एक ही गांव की थी. हादसे में जान गंवाने वाले सभी लोग भंगलवाड़ गांव के रहने वाले थे. इस हादसे में चार लोग घायल भी हुए है, जिन्हें पास के हॉस्पिटल में भर्ती कराया है.
एक गांव के आठ लोगों की मौत के बाद पूरे इलाके में मातम पसर गया. अभी तक हादसे के कारणों का पता नहीं चल पाया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.
मृतकों के नाम
- कांति देवी (45 वर्ष, पत्नी दिनेश चंद्र निवासी भंगलवाड़).
- रेखा देवी (42 वर्ष, पत्नी प्रेम सिंह निवासी भंगलवाड़).
- सुमित्रा देवी (50 वर्ष, पत्नी रमेश सिह पता भंगलवाड़).
- सुनीता देवी (45 वर्ष, पत्नी मदन सिह पता भंगलवाड़).
- धनेश्वरी देवी (46 वर्ष, पत्नी किशन चन्द्र फता भंगलवाड़).
- सरोजनी देवी (38 वर्ष, पत्नी मोहन सिंह निवासी भंगलवाड़).
- रजनी देवी (उम्र 25 वर्ष, निवासी भंगलवाड़).
- अनिल देबराड़ा (उम्र 48 वर्ष, पुत्र जयानंद निवासी भंगलवाड़)- चालक.
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