धामी कैबिनेट: 11 महत्वपूर्ण फैसले, नेचुरल गैस पर वैट घटा, अटल आयुष्मान योजना और गोल्डन कार्ड पर फैसला

कैबिनेट बैठक में इन महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगी मुहर: नेचुरल गैस पर वैट की दर को 20 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया गया. ताकि हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिल सके

धराली आपदा प्रभावित क्षेत्रों से सेब की खरीद उद्यान विभाग द्वारा की जाएगी. 51 रुपए प्रति किलो की दर से रॉयल डिलीशियस सेब और 45 रुपए की दर से रेड डिलीशियस सेब की खरीद की जाएगी

संस्कृति विभाग के तहत उत्तराखंड में वृद्ध विभिन्न कलाकारों एवं लेखकों को मिलने वाली मासिक पेंशन की धनराशि को 3000 से बढ़कर 6000 किया गया

आवास विभाग में ईज़ ऑफ डूइंग के तहत भारत सरकार ने जो डायरेक्शन दिए थे, उसके तहत जो निम्न जोखिम वाले भवन हैं, वो अब एंपैनल आर्किटेक्ट द्वारा स्वप्रमाणित कर पास करवा सकते हैं. यह प्रस्ताव विचलन से पारित हो गया था. ऐसे में मंत्रिमंडल ने इस पर सहमति जता दी है

कंप्लायंस बर्डेन को कम करने के लिए साथ ही व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के लिए नियमों में संशोधन किये गए थे. जिसके तहत एमएसएमई यूनिट और इंडस्ट्री यूनिट के ग्राउंड कवरेज को बढ़ाया गया है