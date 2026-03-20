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सरकार के कामों को देंगे तेजी, तीसरी बार रचेंगे इतिहास, बोले कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा

कैबिनेट मंत्री बनने के बाद राम सिंह कैड़ा ने कहा जनता की सेवा उनकी और भाजपा सरकार की प्राथमिकता है.

RAM SINGH KAIRA INTERVIEW
कैबिनेट मंत्री बने राम सिंह कैड़ा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 20, 2026 at 2:51 PM IST

3 Min Read
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देहरादून: उत्तराखंड की धामी सरकार ने लंबे समय बाद आखिरकार मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया है. जिसके तहत लंबे समय से खाली कर चल रहे मंत्रिमंडल के पांचों पदों पर नेताओं को जिम्मेदारी सौंप दी है. इसी क्रम में भीमताल विधानसभा सीट से भाजपा विधायक राम सिंह कैड़ा को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है. जिनको राज्यपाल गुरमीत सिंह ने लोकभवन में मंत्री पद की शपथ दिलाई.

भीमताल विधानसभा सीट से विधायक राम सिंह कैड़ा का जीवन संघर्ष और ग्रामीण परिवेश से गहराई से जुड़ा रहा है. वे किसान परिवार से आते हैं. उन्होंने अपनी राजनीतिक पहचान गांव-देहात के मुद्दों को उठाकर बनाई है. पंचायत स्तर से शुरू हुआ उनका सफर उन्हें विधानसभा तक लेकर आया. जल, जंगल और जमीन से जुड़े मुद्दों पर उनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है. अपने क्षेत्र में सिंचाई, ग्रामीण सड़क और कृषि सुविधाओं के विस्तार को लेकर उन्होंने लगातार काम किया है. कैबिनेट में उनकी एंट्री को ग्रामीण और किसान वर्ग के प्रतिनिधित्व के तौर पर देखा जा रहा है.

कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा खास बातचीत (ETV Bharat)

ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए राम सिंह कैड़ा ने कहा कि सरकार ने और पार्टी ने जो उनको ज़िम्मेदारी सौंपी है उस जिम्मेदारी का वह पूरे ईमानदारी से निर्वहन करेंगे. जनता की सेवा उनकी और भाजपा सरकार की प्राथमिकता है. उन्होंने कहा जनता की सेवा करने के लिए रात दिन काम कर रहे हैं. ऐसे में अपने काम की तीव्रता को और आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे.

धामी कैबिनेट के मंत्री राम सिंह कैड़ा ने बताया आगामी साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है. ऐसे आगामी विधानसभा चुनाव की चुनौतियों का सामना करने के लिए भाजपा हमेशा अग्रसर रहती है. उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में इन चुनौतियों का सामना करेंगे. तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाएंगे.

युवाओं के सवाल पर राम सिंह कैड़ा ने कहा कि युवाओं के लिए जो भी सरकार की प्राथमिकता है उन प्राथमिकताओं के आधार पर काम किया जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार युवाओं, माताओं और प्रदेश के लिए काम कर रही है. वे ऐसे कामों को रफ्तार देने का काम करेंगे.

राम सिंह कैड़ा का पॉलिटिकल करियर

  • राम सिंह कैड़ा ने छात्र राजनीति से शुरू किया पॉलिटिकल करियर
  • 199 में हल्द्वानी एमबीपीजी कालेज में अध्यक्ष बने
  • राज्य आंदोलन में भी राम सिंह कैड़ा ने अग्रणी भूमिका निभाई
  • छात्र जीवन में कांग्रेस से जुड़े रहे राम सिंह कैड़ा
  • 2017 में राम सिंह कैड़ा ने भीमताल से निर्दलीय चुनाव लड़ा
  • 2017 में पहली बार विधायक बने राम सिंह कैड़ा
  • 2022 में भाजपा में शामिल हुये राम सिंह कैड़ा, विधायक बने

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