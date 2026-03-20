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सरकार के कामों को देंगे तेजी, तीसरी बार रचेंगे इतिहास, बोले कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा

कैबिनेट मंत्री बने राम सिंह कैड़ा ( ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड की धामी सरकार ने लंबे समय बाद आखिरकार मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया है. जिसके तहत लंबे समय से खाली कर चल रहे मंत्रिमंडल के पांचों पदों पर नेताओं को जिम्मेदारी सौंप दी है. इसी क्रम में भीमताल विधानसभा सीट से भाजपा विधायक राम सिंह कैड़ा को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है. जिनको राज्यपाल गुरमीत सिंह ने लोकभवन में मंत्री पद की शपथ दिलाई. भीमताल विधानसभा सीट से विधायक राम सिंह कैड़ा का जीवन संघर्ष और ग्रामीण परिवेश से गहराई से जुड़ा रहा है. वे किसान परिवार से आते हैं. उन्होंने अपनी राजनीतिक पहचान गांव-देहात के मुद्दों को उठाकर बनाई है. पंचायत स्तर से शुरू हुआ उनका सफर उन्हें विधानसभा तक लेकर आया. जल, जंगल और जमीन से जुड़े मुद्दों पर उनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है. अपने क्षेत्र में सिंचाई, ग्रामीण सड़क और कृषि सुविधाओं के विस्तार को लेकर उन्होंने लगातार काम किया है. कैबिनेट में उनकी एंट्री को ग्रामीण और किसान वर्ग के प्रतिनिधित्व के तौर पर देखा जा रहा है. कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा खास बातचीत (ETV Bharat)