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चौथी बार कैबिनेट मंत्री बने मदन कौशिक, हरिद्वार में भव्य स्वागत, जमकर हुई आतिशबाजी

मदन कौशिक को हरिद्वार क्षेत्र से कद्दावर नेता के तौर पर जाना जाता है. वे चौथी बार मंत्री बने हैं.

MADAN KAUSHIK EXCLUSIVE INTERVIEW
चौथी बार कैबिनेट मंत्री बने मदन कौशिक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 20, 2026 at 5:20 PM IST

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देहरादून/हरिद्वार: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया है. जिसके तहत मंत्रिमंडल में खाली पांचो पदों को भर दिया गया है. पहली बार हरिद्वार जिले से दो नेताओं को कैबिनेट में जगह मिली है. इसके साथ ही अब मंत्रिमंडल में गढ़वाल के आठ और कुमाऊं के चार मंत्री हो गए हैं. खास बात ये है कि तीन विधायकों को पहली बार कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी मिली है. दो विधायक ऐसे हैं जो पहले भी मंत्री की जिम्मेदारी संभाल चुके है. हरिद्वार विधानसभा सीट से विधायक मदन कौशिक इन्हीं में से एक हैं. मदन कौशिक चौथी बार कैबिनेट मंत्री बने हैं.

भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे मदन कौशिक को भी धामी मंत्रिमंडल में जगह मिली है. शुक्रवार को जिन पांच नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह मिली है उसमें मदन कौशिक का एक ऐसा चेहरा हैं जिन्हें हरिद्वार जिले में कद्दावर नेता के रूप में माना जाता है. खास बात यह है कि उत्तराखंड राज्य गठन के बाद प्रदेश में हुए सभी विधानसभा चुनाव में मदन कौशिक ने जीत दर्ज की है. चौथी बार सरकार में मदन कौशिक को कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी सौंप गई है.

चौथी बार कैबिनेट मंत्री बने मदन कौशिक (ETV Bharat)

दरअसल, मदन कौशिक धामी मंत्रिमंडल में शामिल होने से पहले रमेश पोखरियाल (निशंक) के मंत्रिमंडल, भुवन चंद्र खंडूरी के मंत्रिमंडल और त्रिवेंद्र सिंह रावत के मंत्रिमंडल का हिस्सा रह चुके है. निशंक और खंडूरी सरकार में बतौर कैबिनेट मंत्री रहते हुए तमाम विभागों को संभाला था. त्रिवेंद्र सरकार में मदन कौशिक का कद काफी अधिक बड़ा था. त्रिवेंद्र सरकार के प्रवक्ता की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी कौशिक को सौंपी गई थी.

वहीं, नवनियुक्त कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि कार्यकर्ता के रूप में उनको जब भी कोई दायित्व सरकार या संगठन में मिला है उसका निर्वाहन उन्होंने किया है. आज मंत्री के रूप में सरकार ने काम दिया है. वे इसे पूरी जिम्मेदारी से निभाएंगे. उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व के साथ ही प्रदेश नेतृत्व का धन्यवाद अदा किया. नवनियुक्त कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा वे मिलजुल कर प्रदेश के विकास के लिए काम करेंगे. सभी लोग पूरी रणनीति बनाकर चुनाव में उतरेंगे और भाजपा सरकार बनाएंगे.

हरिद्वार में हुआ भव्य स्वागत: हरिद्वार विधायक मदन कौशिक को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने पर समर्थकों में जश्न का माहौल है. शपथ लेने के बाद हरिद्वार पहुंचने पर जगह जगह मदन कौशिक का भव्य स्वागत किया गया. हरिद्वार के खन्ना नगर स्थित अपने आवास पर पहुंचे मदन कौशिक का कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया. सभी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी. ढोल नगाड़े बजाते हुए आतिशबाजी कर खुशी जाहिर की. मदन कौशिक का स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उनके आवास और घर पर जमा हुए.

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