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चौथी बार कैबिनेट मंत्री बने मदन कौशिक, हरिद्वार में भव्य स्वागत, जमकर हुई आतिशबाजी

देहरादून/हरिद्वार: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया है. जिसके तहत मंत्रिमंडल में खाली पांचो पदों को भर दिया गया है. पहली बार हरिद्वार जिले से दो नेताओं को कैबिनेट में जगह मिली है. इसके साथ ही अब मंत्रिमंडल में गढ़वाल के आठ और कुमाऊं के चार मंत्री हो गए हैं. खास बात ये है कि तीन विधायकों को पहली बार कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी मिली है. दो विधायक ऐसे हैं जो पहले भी मंत्री की जिम्मेदारी संभाल चुके है. हरिद्वार विधानसभा सीट से विधायक मदन कौशिक इन्हीं में से एक हैं. मदन कौशिक चौथी बार कैबिनेट मंत्री बने हैं.

भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे मदन कौशिक को भी धामी मंत्रिमंडल में जगह मिली है. शुक्रवार को जिन पांच नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह मिली है उसमें मदन कौशिक का एक ऐसा चेहरा हैं जिन्हें हरिद्वार जिले में कद्दावर नेता के रूप में माना जाता है. खास बात यह है कि उत्तराखंड राज्य गठन के बाद प्रदेश में हुए सभी विधानसभा चुनाव में मदन कौशिक ने जीत दर्ज की है. चौथी बार सरकार में मदन कौशिक को कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी सौंप गई है.

चौथी बार कैबिनेट मंत्री बने मदन कौशिक (ETV Bharat)

दरअसल, मदन कौशिक धामी मंत्रिमंडल में शामिल होने से पहले रमेश पोखरियाल (निशंक) के मंत्रिमंडल, भुवन चंद्र खंडूरी के मंत्रिमंडल और त्रिवेंद्र सिंह रावत के मंत्रिमंडल का हिस्सा रह चुके है. निशंक और खंडूरी सरकार में बतौर कैबिनेट मंत्री रहते हुए तमाम विभागों को संभाला था. त्रिवेंद्र सरकार में मदन कौशिक का कद काफी अधिक बड़ा था. त्रिवेंद्र सरकार के प्रवक्ता की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी कौशिक को सौंपी गई थी.