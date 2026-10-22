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धामी कैबिनेट में 26 प्रस्तावों पर लगी मुहर, अनुपूरक बजट को भी मिली मंजूरी

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हो गई है. मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान करीब 26 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. सचिवालय में दोपहर 3:55 बजे शुरू हुई. बैठक में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य और राम सिंह कैड़ा शामिल नहीं हुए. खास बात ये है कि आगामी विधानसभा मानसून सत्र के दौरान करीब 7412 करोड़ रुपए के अनुपूरक बजट को पेश किया जाएगा. जिस पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी है.