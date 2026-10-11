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कल हरिद्वार में धामी कैबिनेट की बैठक, कांग्रेस विधायक ने खोला मोर्चा, जानिए क्या कहा

कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत ने आरोप लगाया कि सरकार चुनावी साल में अलग-अलग स्थानों पर कैबिनेट बैठकें कर रही है, लेकिन जनता से जुड़े मुद्दों पर ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है. उन्होंने कहा अगर कैबिनेट की बैठक में उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वो आमरण अनशन करेंगी.

रविवार को उन्होंने हरिद्वार के अजितेश विहार स्थित अपने आवास पर भोजन माताओं के साथ बैठक की. बैठक में उनकी समस्याओं को सुना और आश्वासन दिया कि उनकी मानदेय बढ़ाने की मांग का मुद्दा सदन में जोरशोर के साथ उठाया जाएगा.



अनुपमा रावत ने कहा लालढांग क्षेत्र में रवासन नदी पर पुल नहीं होने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है. नदी पार करने के दौरान कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं. इसके बावजूद पुल निर्माण का मामला लंबे समय से अटका हुआ है. उन्होंने सरकार से मांग की कि सोमवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में इस मुद्दे पर निर्णय लेकर पुल निर्माण का रास्ता साफ किया जाए.

इतना ही नहीं कांग्रेस विधायक ने रवासन नदी पर पुल निर्माण के मुद्दे को लेकर भाजपा के पूर्व भाजपा विधायक पर भी राजनीति करने का आरोप लगाया. उन्होंने भोजनमाताओं के मानदेय से जुड़ी मांग भी उठाई. अनुपमा रावत ने कहा भोजनमाताएं विद्यालयों में बच्चों के लिए भोजन तैयार करने का काम करती हैं. सरकार को उनका मानदेय बढ़ाकर पांच हजार रुपये करने का जीओ जारी करना चाहिए, ताकि उन्हें आर्थिक राहत मिल सके.