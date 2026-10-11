कल हरिद्वार में धामी कैबिनेट की बैठक, कांग्रेस विधायक ने खोला मोर्चा, जानिए क्या कहा
हरिद्वार में धामी कैबिनेट की बैठक से पहले कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 11, 2026 at 4:27 PM IST
हरिद्वार: सोमवार को हरिद्वार में कैबिनेट बैठक होने वाली है. कैबिनेट बैठक से पहले कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत ने प्रदेश सरकार के सामने दो प्रमुख मांगें रखी हैं. उन्होंने लालढांग क्षेत्र में रवासन नदी पर पुल निर्माण शुरू कराने और भोजनमाताओं का मानदेय बढ़ाकर पांच हजार रुपये करने का शासनादेश जारी करने की मांग की.
कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत ने आरोप लगाया कि सरकार चुनावी साल में अलग-अलग स्थानों पर कैबिनेट बैठकें कर रही है, लेकिन जनता से जुड़े मुद्दों पर ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है. उन्होंने कहा अगर कैबिनेट की बैठक में उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वो आमरण अनशन करेंगी.
रविवार को उन्होंने हरिद्वार के अजितेश विहार स्थित अपने आवास पर भोजन माताओं के साथ बैठक की. बैठक में उनकी समस्याओं को सुना और आश्वासन दिया कि उनकी मानदेय बढ़ाने की मांग का मुद्दा सदन में जोरशोर के साथ उठाया जाएगा.
अनुपमा रावत ने कहा लालढांग क्षेत्र में रवासन नदी पर पुल नहीं होने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है. नदी पार करने के दौरान कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं. इसके बावजूद पुल निर्माण का मामला लंबे समय से अटका हुआ है. उन्होंने सरकार से मांग की कि सोमवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में इस मुद्दे पर निर्णय लेकर पुल निर्माण का रास्ता साफ किया जाए.
इतना ही नहीं कांग्रेस विधायक ने रवासन नदी पर पुल निर्माण के मुद्दे को लेकर भाजपा के पूर्व भाजपा विधायक पर भी राजनीति करने का आरोप लगाया. उन्होंने भोजनमाताओं के मानदेय से जुड़ी मांग भी उठाई. अनुपमा रावत ने कहा भोजनमाताएं विद्यालयों में बच्चों के लिए भोजन तैयार करने का काम करती हैं. सरकार को उनका मानदेय बढ़ाकर पांच हजार रुपये करने का जीओ जारी करना चाहिए, ताकि उन्हें आर्थिक राहत मिल सके.
अनुपमा रावत ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार चुनावी साल में कभी खटीमा तो कभी हरिद्वार में कैबिनेट बैठक कर रही है. उन्होंने इसे आडंबर बताते हुए कहा कि केवल बैठकें करने से जनता की समस्याओं का समाधान नहीं होगा. सरकार को आम लोगों से जुड़े मुद्दों पर ठोस फैसले लेने चाहिए. उन्होंने दावा किया कि जनता अपना मन बना चुकी है और अब उसे बदला नहीं जा सकता.
पढे़ं- उत्तराखंड में मेधावी खिलाड़ियों के लिए 'आउट ऑफ टर्न' नौकरियों का रास्ता साफ, 243 पदों पर लगी मुहर
पढे़ं- उत्तराखंड में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर चलेगा सेवा संकल्प अभियान, प्रदेश में 11 अलग-अलग कार्यक्रमों का होगा आयोजन
पढे़ं- अग्निवीरों के रोजगार का क्या है पूरा प्लान, जानिए कैसे काम करेगा Agniveer Cell