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बनबसा में धामी कैबिनेट की बैठक, कांग्रेस ने बताया मजाक, जानिए इसकी वजह

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा भाजपा सरकार के शासनकाल को पूरे 10 वर्ष होने जा रहे हैं. उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि धामी सरकार को जिलों जिलों में कैबिनेट बैठक करने की याद आई है. उन्होंने कहा कि वह इस रूप में इन बैठकों को उचित मानते हैं, जहां पर भी भाजपा के लोग कैबिनेट की बैठक करें, वहां के लोग लामबंद होकर सरकार से सवाल करें कि कैबिनेट बैठक में शामिल ऐसा कौन सा मंत्री है जिसने नौकरियां बेचने का कारोबार किया?

गणेश गोदियाल ने वहां की जनता से आह्वान करते हुए आग्रह किया है कि सरकार से ऐसे मंत्री को कैबिनेट बैठक से बाहर का रास्ता दिखाने की मांग उठाई जाए. उन्होंने आरोप लगाया कि इसमें कोई शंका नहीं है कि प्रदेश में नौकरियां बेची गई हैं. इस बात को भाजपा नेताओं ने खुद लिखित रूप में कहा है. उन्होंने मांग उठाई कि नौकरियां बेचने वाले ऐसे मंत्रियों को चिन्हित किया जाए.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा प्रदेश के लोग उन बैठकों के बाहर खड़े होकर सरकार से यह सवाल करें कि कौन से ऐसे मंत्री हैं जो आय से अधिक संपत्ति के मामले में अपनी खाल बचाने में लगे हुए हैं, लेकिन सरकार उन पर मुकदमा चलाने की परमिशन नहीं दे रही है.