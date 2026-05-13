ETV Bharat / state

चकबंदी का बड़ा फैसला, पदों के सृजन को बंपर मंजूरी, धामी सरकार के बड़े फैसले

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हो गई है. कैबिनेट बैठक में कुल 19 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. खास बात ये रही कि कैबिनेट के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर प्रदेश में भी ईंधन और ऊर्जा बचत को लेकर तमाम महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं. जिसके तहत मुख्यमंत्री और मंत्रियों के वाहन फील्ड में वाहनों की संख्या को आधी की जाएगी. इसके अलावा, हफ्ते में एक दिन नो व्हीकल डे घोषित किया जाएगा.

पर्वतीय क्षेत्रों में स्वैच्छिक/आशिक चकबंदी प्रोत्साहन नीति को मिली मंजूरी. हर जिले में 10 गांव चयनित किया जाएगा. चकबंदी समिति का गठन किया जायेगा. 120 दिनों में आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा. इसके साथ ही राजस्व परिषद समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी संशोधन सेवा नियमावली 2026 को भी कैबिनेट में मंजूरी दी गई है. कैबिनेट में सगंध पौधा केन्द्र का नाम बदला गया है. इसे अब परफ्यूमरी एंड एरोमेटिक रिसर्च एवं डेवलपमेंट इंस्टिट्यूट के नाम से जाना जाएगा.