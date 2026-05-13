चकबंदी का बड़ा फैसला, पदों के सृजन को बंपर मंजूरी, धामी सरकार के बड़े फैसले
राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में संविदा कर्मचारी/ दैनिक वेतन के 277 कार्मिकों को समान कार्य समान वेतन देने को भी मंजूरी मिल गई है
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : May 13, 2026 at 5:17 PM IST
देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हो गई है. कैबिनेट बैठक में कुल 19 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. खास बात ये रही कि कैबिनेट के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर प्रदेश में भी ईंधन और ऊर्जा बचत को लेकर तमाम महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं. जिसके तहत मुख्यमंत्री और मंत्रियों के वाहन फील्ड में वाहनों की संख्या को आधी की जाएगी. इसके अलावा, हफ्ते में एक दिन नो व्हीकल डे घोषित किया जाएगा.
पर्वतीय क्षेत्रों में स्वैच्छिक/आशिक चकबंदी प्रोत्साहन नीति को मिली मंजूरी. हर जिले में 10 गांव चयनित किया जाएगा. चकबंदी समिति का गठन किया जायेगा. 120 दिनों में आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा. इसके साथ ही राजस्व परिषद समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी संशोधन सेवा नियमावली 2026 को भी कैबिनेट में मंजूरी दी गई है. कैबिनेट में सगंध पौधा केन्द्र का नाम बदला गया है. इसे अब परफ्यूमरी एंड एरोमेटिक रिसर्च एवं डेवलपमेंट इंस्टिट्यूट के नाम से जाना जाएगा.
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्य में ऊर्जा और ईंधन बचत के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड महामारी के बाद, रूस-यूक्रेन संघर्ष और वर्तमान में जारी पश्चिम एशिया के संकट के कारण वैश्विक आपूर्ति… pic.twitter.com/3B2q1p0H4m— CM Office Uttarakhand (@ukcmo) May 13, 2026
इसके साथ ही कैबिनेट बैठक में रजिस्टर न्यायालय और केस प्रबंधन के पद को मंजूरी दी गई है. साथ ही राजकीय मेडिकल कॉलेज में संकाय सदस्यों की कमी को दूर करने के लिए संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति अब सचिव स्तर से की जा सकेगी. इस प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है. चिकित्सा शिक्षा निदेशालय के ढांचे को पुनर्गठित करने को मंजूरी दी गई है.
राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में संविदा कर्मचारी/ दैनिक वेतन के 277 कार्मिकों को समान कार्य समान वेतन देने को भी मंजूरी मिल गई है. लैब टेक्नीशियन के संवर्ग के ढांचे को आईएफएस मानकों के अनुरूप करने का निर्णय लिया गया. इसके साथ ही महिला स्पोर्ट्स कॉलेज, लोहाघाट के संचालन को प्रधानाचार्य समेत 16 पदों को मंजूरी दी गई है.
कैबिनेट बैठक के अन्य महत्वपूर्ण फैसले
- लघु जल विद्युत परियोजना विकास नीति 2015 में किया गया संशोधन. परफॉर्मेंस सिक्योरिटी को किया गया शून्य. डीपीआर की जगह प्री फिजीबिलिटी रिपोर्ट के आधार पर डेवलपर को आवंटित होगा काम.
- तीनों ऊर्जा निगमों के निदेशक की नियुक्ति को लेकर बनी नियमावली में किया गया संशोधन. निदेशक मंडल के बाहर का व्यक्ति भी बन सकेगा निदेशक.
- उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम को लागू करने के लिए उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान मान्यता नियमावली, 2026 को मिली मंजूरी.
- पंचायत भवनों के निर्माण को मिलने वाले धनराशि को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख किया गया.
- विधानसभा सत्र के सत्रावसान को मंत्रिमंडल की मिली मंजूरी.
- फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट में 15 पदों के सृजन को मिली मंजूरी.
- उत्तराखंड पर्यटन यात्रा व्यवसाय पंजीकरण नियमावली में किया गया संशोधन.
- होम स्टे अब 8 कमरे तक संचालित कर सकेंगे. ऑनलाइन भुगतान पर ऑटोमेटिक होम स्टे का लाइसेंस रिन्यू हो जाएगा.
- उत्तराखंड राज्य चकबंदी कार्मिक समायोजन नियमावली, 2026 को मिली मंजूरी