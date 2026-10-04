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धामी मंत्रिमंडल की बैठक जारी, पहली बार चंपावत में हो रही कैबिनेट मीटिंग, इन प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर

चंपावत: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे से मंत्रिमंडल की बैठक शुरू हो गई है. खास बात यह है कि यह मंत्रिमंडल की बैठक देहरादून में ना हो करके पहली बार चंपावत जिले में हो रही है. इसके लिए पहले ही कैबिनेट बैठक के कार्यक्रम तय कर लिए गए थे. मंत्रिमंडल की बैठक चंपावत जिले के बनबसा स्थित एनएचपीसी में चल रही है. मंत्रिमंडल की बैठक के लिए कल यानी 3 अक्टूबर को ही कैबिनेट मंत्रियों समेत अधिकारी बनबसा के लिए रवाना हो गए थे.

सीएम धामी की अध्यक्षता में चल रही मंत्रिमंडल की बैठक बेहद खास मानी जा रही है. क्योंकि अक्टूबर महीने की यह पहली मंत्रिमंडल की बैठक है. साथ ही इस बैठक में उपनल कर्मचारियों, पीजी डॉक्टर का स्टाइपेंड बढ़ाने के साथ ही स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, ऊर्जा विभाग समेत तमाम महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है. इसके अलावा, इसी महीने 26 अक्टूबर से पहले विधानसभा मॉनसून सत्र भी होना है. ऐसे में मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान मॉनसून सत्र की तिथियां और स्थान पर निर्णय लिया जा सकता है.

धामी मंत्रिमंडल की बैठक शुरू (VIDEO-ETV Bharat)

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि, कैबिनेट बैठकें अब केवल देहरादून तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी आयोजित की जाएंगी. इससे स्थानीय स्तर की समस्याओं, विकास की संभावनाओं और क्षेत्रीय प्राथमिकताओं को सीधे शासन के समक्ष रखने का अवसर मिलेगा. सीमांत क्षेत्र केवल राज्य की भौगोलिक सीमा नहीं, बल्कि हमारी सुरक्षा, संस्कृति और विकास की महत्वपूर्ण कड़ी है. सरकार की प्राथमिकता है कि सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ते हुए आधारभूत सुविधाओं, रोजगार, पर्यटन और कनेक्टिविटी को और मजबूत किया जाए.

सरकार का उद्देश्य शासन को जनता के और करीब ले जाना है. जब कैबिनेट की बैठकें प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में होंगी, तो वहां की स्थानीय परिस्थितियों, जन अपेक्षाओं और विकास की आवश्यकताओं को समझने और उन पर त्वरित निर्णय लेने में भी मदद मिलेगी. उत्तराखंड के हर क्षेत्र का संतुलित विकास राज्य सरकार की प्रतिबद्धता है। सीमांत गांवों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक विकास की गति को समान रूप से आगे बढ़ाया जाएगा.

-पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड-

चंपावत में कैबिनेट मीटिंग का सरकार द्वारा अच्छा फैसला है. सरकार का उद्देश्य रहा है कि सीमांत जिलों और बॉर्डर एरियाज पर फोकस किया जाए. पर्वतीय जिलों के विकास पर सरकार का पूरा फोकस है. इस कैबिनेट मीटिंग से यहां के लोगों को भी मैसेज जाएगा कि सरकार उसके प्रति संवेदनशील है. आज की मीटिंग में प्रदेश हित में कई प्रस्तावों पर मुहर लगेगी.

-सौरभ बहुगुणा, कैबिनेट मंत्री-

चंपावत के बनबसा में आज की कैबिनेट मीटिंग से यहां के लोगों को में काफी उत्साह है. लोगों में चेतना जागृत हुई है कि सरकार उनके बीच में आई है. मुख्यमंत्री धामी ने चंपावत में कैबिनेट मीटिंग प्रस्ताव करने से अच्छा संदेश दिया है.

-सतपाल महाराज, कैबिनेट मंत्री-

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