ETV Bharat / state

धामी मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न, 5 प्रस्तावों पर लगी मुहर, क्लिक कर जानिये डिटेल

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को मंत्रिमंडल की बैठक हुई. धामी मंत्रिमंडल की बैठक में तमाम महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई. जिसमें से कुल 5 प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगी है. विधानसभा बजट सत्र से पहले धामी मंत्रिमंडल की एक ओर बैठक होने की संभावना है. जिसमें कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है.