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यूपी की तरह उत्तराखंड के एमबीबीएस इंटर्न को मिलेगा 25 हजार का स्टाइपेंड, कैबिनेट ने पूरी की मांगें

उत्तराखंड में स्टाइपेंड में इजाफा ( फोटो- ETV Bharat/pushkardhami )