ETV Bharat / state

यूपी की तरह उत्तराखंड के एमबीबीएस इंटर्न को मिलेगा 25 हजार का स्टाइपेंड, कैबिनेट ने पूरी की मांगें

उत्तराखंड में अभी तक एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टर्स को मिल रहा था 17 हजार रुपए स्टाइपेंड, अब बढ़ाकर किया गया 25 हजार रुपए

MBBS Intern Stipend
उत्तराखंड में स्टाइपेंड में इजाफा (फोटो- ETV Bharat/pushkardhami)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 11, 2026 at 7:18 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: उत्तराखंड में पिछले पांच दिनों से धरना दे रहे एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टरों की मांगों पर धामी सरकार ने सकारात्मक रुख अपनाया है. जिसके तहत सरकार ने 25,000 रुपए प्रति महीने स्टाइपेंड देने पर सहमति जता दी है. कैबिनेट बैठक के दौरान प्रदेश के पांचों मेडिकल कॉलेजों के एमबीबीएस इंटर्न के स्टाइपेंड को बढ़ाने से जुड़े प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई है.

बता दें कि उत्तराखंड में अभी एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टर्स को 17 हजार रुपए स्टाइपेंड मिल रहा है. जिसके चलते ये डॉक्टर्स स्टाइपेंड को 17 हजार से बढ़ाकर 30 हजार रुपए प्रति माह करने की मांग कर रहे थे, जिसके लिए 7 सितंबर से धरना दे रहे थे. ऐसे में उत्तराखंड सरकार ने उत्तर प्रदेश की तर्ज पर स्टाइपेंड को बढ़ाकर 25 हजार रुपए कर दिया है. जो एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टर की बड़ी जीत मानी जा रही है.

गौर हो कि उत्तराखंड में 5 राजकीय मेडिकल कॉलेज संचालित हो रहे हैं. जिसमें श्रीनगर (पौड़ी), हल्द्वानी (नैनीताल), देहरादून, हरिद्वार और अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज शामिल हैं. इन सभी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस एवं पीजी पाठ्यक्रम संचालित हैं. इन संस्थानों में करीब 600 एमबीबीएस इंटर्न्स और पीजी रेजिडेंट डॉक्टर्स तैनात हैं, जो पिछले पांच दिनों से स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलनरत थे.

स्टाइपेंड 30 हजार रुपए करने की रखी थी मांग: इन एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टरों की मांग थी कि महंगाई और बढ़ते खर्च को देखते हुए उनका स्टाइपेंड 17,000 रुपए से बढ़ाकर कम से कम 30,000 रुपए किया जाए, तो वहीं पोस्टग्रेजुएट (एमडी/एमएस) रेजिडेंट डॉक्टरों ने 1 लाख रुपए प्रतिमाह स्टाइपेंड की मांग रखी थी.

स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन के साथ किया कार्य बहिष्कार: बीती 7 सितंबर 2026 से शुरू हुए इस आंदोलन में इंटर्न्स और रेजिडेंट डॉक्टरों ने ओपीडी और वार्ड ड्यूटी का बहिष्कार किया, जिससे राज्य के सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुईं. हालांकि, इमरजेंसी सेवाएं जारी रहीं.

MBBS Intern Stipend
एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टरों का धरना (फाइल फोटो- ETV Bharat)

जिसको देखते हुए चिकित्सा शिक्षा निदेशालय ने शासन को इंटर्न्स के स्टाइपेंड में वृद्धि का प्रस्ताव भेजा था, जिसमें एमबीबीएस इंटर्न्स के लिए 25,000 रुपए, पीजी रेजिडेंट्स के लिए 90,000 रुपए और वरिष्ठ रेजिडेंट डॉक्टरों के लिए 1 लाख रुपए प्रतिमाह का प्रावधान शामिल था.

धामी मंत्रिमंडल ने बढ़ाया 25,000 रुपए स्टाइपेंड: ऐसे में आज यानी 11 सितंबर को धामी मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान एमबीबीएस इंटर्न्स के स्टाइपेंड को 17,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए प्रतिमाह करने को मंजूरी दे दी है. हालांकि, पीजी इंटर्न डॉक्टर्स पर अभी कोई निर्णय नहीं दिया गया है.

अन्य राज्यों में मिल रहे स्टाइपेंड का दिया था हवाला: मेडिकल कॉलेजों में धरना दे रहे एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टर्स ने अपने ज्ञापन में अन्य राज्यों में मिल रहे स्टाइपेंड का हवाला दिया था. जिसमें उन्होंने कहा था कि उत्तराखंड में 17,000 रुपए का स्टाइपेंड दिया जा रहा है. जबकि, अन्य राज्यों में स्टाइपेंड 25,000 प्रति महीने से ज्यादा है.

ज्ञापन में इस बात को कहा गया था कि ओडिशा और पश्चिम बंगाल में करीब 44,000 रुपए स्टाइपेंड दिए जा रहे हैं. जबकि, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी पिछले महीने एमबीबीएस-बीडीएस इंटर्न्स का स्टाइपेंड को 12,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए प्रतिमाह कर दिया था. लिहाजा, उनकी भी बढ़ाई जाए. जिस पर अब धामी सरकार ने सकारात्मक रुख अपनाया है.

"एमबीबीएस के बाद जो इंटर्नशिप करते हैं, उन्होंने कल स्टाइपेंड बढ़ाने को लेकर अपनी बात रखी है. जिस पर आज मंत्रिमंडल ने फैसला ले लिया है. जिसके तहत उनका स्टाइपेंड को 17,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है."- पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री, उत्तराखंड

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

एमबीबीएस इंटर्न स्टाइपेंड
धामी कैबिनेट
UTTARAKHAND CABINET
CM PUSHKAR DHAMI
MBBS INTERN STIPEND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.