ETV Bharat / state

आपदा प्रभावितों को मिलने वाली सहायता राशि में बढ़ोतरी, धामी कैबिनेट का फैसला, जानें कितनी मिलेगी धनराशि

धामी कैबिनेट ने आपदा प्रभावित सहायता राशि को बढ़ाया है. बुधवार को हुई बैठक में मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव पर मोहर लगाई है.

RELIEF TO DISASTER AFFECTED PEOPLE
आपदा प्रभावितों को मिलने वाली सहायता राशि में बढ़ोतरी (PHOTO- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 12, 2025 at 6:48 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: आपदा के लिहाज से साल 2025 उत्तराखंड राज्य के लिए काफी अधिक नुकसानदायक साबित हुआ है. खासकर अगस्त और सितंबर माह में भारी बारिश के कारण आई आपदा की वजह से उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और देहरादून जिले के तमाम क्षेत्रों में आपदा जैसे हालात बने. इन आपदाओं की वजह से जान- माल को काफी अधिक नुकसान पहुंचा है. ऐसे में उत्तराखंड सरकार ने आपदा प्रभावितों को और अधिक राहत पहुंचाने के लिए प्रभावितों को मिलने वाली सहायता राशि में बढ़ोतरी की है. ऐसे में बुधवार को हुई धामी मंत्रिमंडल की बैठक में मोहर लग गई है.

दरअसल, 5 अगस्त 2025 को प्रदेश के धराली समेत अन्य क्षेत्रों में आई आपदा की वजह से काफी नुकसान हुआ. ऐसे में प्रभावित परिवारों को हुए नुकसान के लिए दी जाने वाली सहायता राशि को बढ़ाए जाने का मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है. कैबिनेट ने आपदा में मृतक व्यक्तियों के परिवारों को एसडीआरएफ मद से दी जाने वाली सहायता राशि को 4 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने का निर्णय लिया है. धराली आपदा के दौरान 2 लोगों की मौत और 67 लोग लापता हो गए थे. इसके अलावा, देहरादून समेत अन्य क्षेत्रों में आई आपदा के कारण भी तमाम लोगों की मौत हो गई थी. ऐसे में मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी.

आपदा प्रभावितों को मिलने वाली सहायता राशि में बढ़ोतरी (VIDEO-ETV Bharat)

इसके साथ ही उत्तरकाशी समेत प्रदेश के अन्य जिलों में आई आपदा से क्षतिग्रस्त पक्के आवासीय मकानों के लिए भी 5 लाख रुपए की सहायता राशि देने का निर्णय लिया गया है. जबकि अभी तक पक्के मकान ध्वस्त होने पर पर्वतीय क्षेत्रों में तीन लाख और मैदानी क्षेत्र में 2 लाख 80 हजार रुपए देने की व्यवस्था थी, जिसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया गया है. इसके अलावा, कच्चे मकानों के लिए आपदा मद से निर्धारित सहायता राशि के अलावा मुख्यमंत्री राहत कोष से एक लाख रुपए की अतिरिक्त धनराशि दिए जाने का निर्णय लिया गया है.

आपदा के दौरान तमाम व्यावसायिक भवनों को भी काफी क्षति हुई है. ऐसे में मंत्रिमंडल में निर्णय लिया है कि व्यावसायिक भवनों को हुई क्षति के मामलों में केस टू केस विचार कर सहायता राशि प्रदान की जाएगी. वहीं, गृह सचिव शैलेश बगोली ने कहा कि 5 अगस्त को उत्तरकाशी के धराली गांव के साथ ही प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में आई आपदा के प्रभावितों को किस तरह से सहायता पहुंचाई जाए, इसको लेकर कैबिनेट बैठक के दौरान विचार विमर्श किया गया. साथ ही प्रभावितों को दी जाने वाली सहायता राशि में बढ़ोतरी की गई है.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

आपदा प्रभावितों को राहत
आपदा प्रभावितों को सहायता राशि
धामी कैबिनेट का फैसला
आपदा सहायता राशि में बढ़ोतरी
RELIEF TO DISASTER AFFECTED PEOPLE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

उत्तराखंड में 90 फीसदी स्कूल 'मुखिया' विहीन! फोर्थ क्लास से प्रिंसिपल तक के काम शिक्षकों के हवाले

रोपवे से 40 मिनट में पहुंचेंगे केदारनाथ, अभी पैदल 9 घंटे लगते हैं, पर्यावरणविदों को परियोजना पर ऐतराज

उत्तराखंड की इस एजुकेशन सिटी में कलम छोड़ हिंसा का रास्ता क्यों अपना रहे छात्र?  जानकारों से समझिये

प्राकृतिक घटनाएं न लें आपदा का रूप, कैसे कम हो नुकसान? वैज्ञानिकों से समझिये क्या करने की है जरुरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.