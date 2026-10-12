कैबिनेट की बैठक खत्म, हरिद्वार में पास हुए 13 प्रस्ताव, अग्निवीरों के लिए खुशखबरी, एक क्लिक में जानें फैसले
अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में और मिलेगी छूट. समूह ग की वर्दीधारी पदों की भर्ती में पहले से लागू है 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 12, 2026 at 2:06 PM IST|
Updated : October 12, 2026 at 2:47 PM IST
हरिद्वार: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की हरिद्वार में पहली कैबिनेट बैठक संपन्न हो गई है. बैठक में विभिन्न विकास योजनाओं से संबंधित 13 प्रस्ताव आए और सभी मंत्रियों ने उन प्रस्तावों को पास किया. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हरिद्वार में बैठक करने का उद्देश्य यही है कि जनता के फैसले जनता के बीच में ही किए जाएं. बैठक में कुंभ मेला 2027 की तैयारियों, विकास कार्यों, स्वास्थ्य, आवास और आगामी विधानसभा सत्र (गैरसैंण या अन्य स्थल) के प्रस्तावों पर चर्चा व फैसले लिए गए.
सभी मंत्रियों की भी सामूहिक रूप से पवित्र मन से यही सोच है कि जनता के बीच जाकर कैबिनेट बैठक की जाए. इसके साथ ही उन्होंने राजनीति में 25 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं दी और उनकी दीर्घायु की कामना भी मां गंगा से की है.
LIVE: हरिद्वार में आयोजित प्रेस वार्ता https://t.co/8DQ2fNqCzW— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) October 12, 2026
कैबिनेट बैठक के बाद सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने मीडिया को ब्रीफ किया. उन्होंने बताया कि कैबिनेट की बैठक में 13 प्रस्ताव आए थे, जिन्हें मंजूरी दी गई है.
हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में प्राच्य शोध संस्थान संस्थान की स्थापना की जाएगी. इसमें भारतीय योग, ध्यान और भारतीय ज्योतिष जैसे अध्यात्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियां संचालित की जाएंगी. यह सोसायटी मोड पर संचालित किया जाएगा. समिति बनाने के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दी है. केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड राज्य को दी गई विकास योजनाओं के लिए अलग से प्रस्ताव आया और सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया.
इस अवसर पर माँ गंगा से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु एवं प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि, खुशहाली एवं निरंतर प्रगति की कामना की। https://t.co/hENksLGeCp— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) October 12, 2026
कैबिनेट बैठक के अहम फैसले
- देश-प्रदेश के विकास में योगदान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जताया आभार. सीएम ने प्रधानमंत्री के कार्यकाल में देश और प्रदेश में हुए प्रमुख कार्यों को गिनाया. कहा, मोदी के नेतृत्व में देश का आत्मविश्वास जागा, हर वर्ग के लिए काम
- अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में और मिलेगी छूट. समूह ग की वर्दीधारी पदों की भर्ती में पहले से लागू है 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण. अब लिखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षा और आवश्यक ऊंचाई में भी दी जाएगी छूट
- बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी
- हरिद्वार में ईएसआई अस्पताल को मिलेगी 10 एकड़ जमीन
- मदन मोहन मालवीय प्राच्य शोध संस्थान सोसायटी मोड में चलेगा
- हरिद्वार के भगवानपुर में सरकारी आवासीय योजना में सड़क के मानक को भी घटाया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों की सार्वजनिक सेवा पूर्ण होने के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मां गंगा की पूजा-अर्चना और आरती की. बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में 25 वर्षों की सेवा पूर्ण होने के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पूरी कैबिनेट द्वारा मां गंगा की विधिवत पूजा-अर्चना की गई और गंगा आरती कर उनके स्वस्थ, सुखमय एवं दीर्घायु जीवन की कामना की गई.
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के सरकार के प्रमुख के रूप में सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने पर हरिद्वार स्थित हरकी पैड़ी पर मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ माँ गंगा की विधि-विधान से पूजा-अर्चना एवं आरती की। https://t.co/wm7XtWIV7I— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) October 12, 2026
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मां गंगा से देश की निरंतर प्रगति, समृद्धि और जनकल्याण की प्रार्थना भी की.