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धामी कैबिनेट में पिथौरागढ़ को नहीं मिली जगह, बागेश्वर भी छूटा, निराश हुई जनता

राजनीति विशेषज्ञों का कहना है सीएम को क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान रखते हुए कैबिनेट में पिथौरागढ़, बागेश्वर को जगह देनी चाहिए थी.

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धामी कैबिनेट विस्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 20, 2026 at 7:41 PM IST

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पिथौरागढ़: उत्तराखंड में शुक्रवार को धामी कैबिनेट में विस्तार किया गया. जिसमें पांच नये मंत्रियों की धामी सरकार में एंट्री हुई है. कैबिनेट विस्तार में नैनीताल जिले के भीमताल को छोडकर कुमाऊं के हिस्से में एक भी मंत्री नहीं आया है. कुमाऊं के सबसे बड़ा सीमांत पिथौरागढ़ जिला में इस बार कैबिनेट मंत्री के बिना रिक्त रह गया. उत्तराखंड गठन के बाद पहली बार यह हो रहा है जब भाजपा की सरकार प्रदेश में रही हो और पिथौरागढ़ को कैबिनेट का प्रतिनिधित्व नहीं मिला हो.

शुक्रवार को पुष्कर सिंह धामी ने द्वारा पांच कैबिनेट पदों को भर दिया है. इनमें पिथौरागढ़ जिले और बागेशवर जिले को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है. पिथौरागढ़ जिले के डीडीहाट से विधायक पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पूर्व केबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल को कैबिनेट मंत्री बनाये जाने के लगातार कयास लगाये जा रहे थे. बिशन सिंह चुफाल का कुमाऊं के साथ पिथौरागढ़ जनपद में भाजपा में बड़ी पकड़ मानी जाती है. बिशन सिंह चुफाल प्रदेश भाजपा का बड़ा चेहरा माने जाते हैं. बिशन सिंह चुफाल ने पूर्व में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं.

पिथौरागढ़ वासियों की उम्मीद थी पिथौरागढ़ जनपद से कैबिनेट में इस बार अवश्य पद मिलेगा. पूर्व ग्राम प्रधान संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष चारू पंत ने बताया पिथौरागढ़ जिले के विधायकों के अनुभवों को देखते हुए पिथौरागढ़ में कैबिनेट पद दिया जाना चाहिए था. राजनीति विशेषज्ञ राजेन्द्र सिंह ने बताया कि प्रदेश के सीएम को क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान रखते हुए कैबिनेट में पिथौरागढ़ और बागेशवर को प्रतिनिधित्व देना चाहिए. सीएम के वर्तमान कैबिनेट में कांग्रेस विचार धारा के 7 मंत्री हैं. भविष्य में जिस तरह से प्रदेश में गुटबाजी हो रही है कैबिनेट मंत्री विस्तार के बाद गुटबाजी और बढ़ेगी.

गंगोलीहाट विधायक फकीर राम टम्टा का नाम भी कैबिनेट मंत्री के लिए चल रहा था. फकीर राम टम्टा के समर्थक उन्हें एससी कोटे और सीनियर विधायक के नाते कैबिनेट मंत्री बनने की बात कह रहे हैं. पिथौरागढ़ जिले में भाजपा और कांग्रेस के दो दो विधायक हैं. कपकोट से युवा विधायक सीएम पुष्कर धामी के बहुत करीबी सुरेश गडिया का भी कैबिनेट में पद नहीं मिलने से बागेशवर जिले में लोगों में निराश हैं. लोग मान रहे थे कि पूर्व केबिनेट मंत्री चंदन राम दास की मौत की बाद सुरेश गड़िया का कैबिनेट मंत्री बनना तय है. अंतिम समय में नाम कटने से बागेशवर जिले को भी निराश हाथ लगी है.

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