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धामी कैबिनेट विस्तार के विपक्ष ने गिनाये कारण, चुनावी मैनेजमेंट को बताया वजह, पूछे कई यक्ष प्रश्न

इंद्रेश मैखुरी ने कहा पिछले कई वर्षों से भाजपा सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार भेड़िया आया वाली कहावत को चरितार्थ कर रहा था.

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धामी कैबिनेट विस्तार के विपक्ष ने गिनाये कारण (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 20, 2026 at 1:30 PM IST

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देहरादून: प्रदेश की राजनीति में बीते लंबे समय से कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चाएं चल रही थी. उन चर्चाओं पर आखिरकार शुक्रवार को विराम लग गया. विपक्षी दलों का कहना है कि उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव में मुश्किल से 10 माह के आसपास समय बचा हुआ है, तब मंत्रिमंडल के इन पदों को क्यों भरा जा रहा है?

उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जयप्रकाश उपाध्याय ने उत्तराखंड मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा मुख्यमंत्री धामी अपनी कैबिनेट का विस्तार तब कर रहे हैं जब राज्य में चुनाव आ रहे हैं. उन्होंने कहा दरअसल धामी को उत्तराखंड के लोगों से कोई लेना-देना नहीं है, इसलिए उन्होंने आगामी चुनाव के मद्देनजर अपनी कैबिनेट का विस्तार किया है. अगर वह राज्य के प्रति संवेदनशील होते तो अपने 13 मंत्रियों को 4 वर्ष पूर्व समय पर शपथ दिलाते. अपने विभागों का आवंटन करते.

उत्तराखंड क्रांति दल ने भाजपा और मुख्यमंत्री से राज्य की जनता को श्वेत पत्र जारी किए जाने की मांग उठाते हुए कहा कि गत चार वर्षो से मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं किया? यूकेडी ने सवाल उठाया कि मंत्रिमंडल विस्तार की याद अब कैसे आई? अब उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार किया जब भाजपा के संगठन में विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई? दल का मानना है कि इस मंत्रिमंडल विस्तार से राज्य की जनता को कोई लाभ नहीं होने जा रहा है.

मंत्रिमंडल विस्तार पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए भाकपा माले के राज्य सचिव इंद्रेश मैखुरी ने कहा कि अन्ततः उत्तराखंड में भाजपा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया गया है. पिछले कई वर्षों से भाजपा सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार भेड़िया आया वाली कहावत को चरितार्थ कर रहा था. लेकिन आज पांच नए मंत्रियों को मंत्रिमंडल मे शामिल किया गया है. इन पांच मंत्रियों में से तीन विधायक ऐसे हैं, जो दूसरी पार्टियों से भाजपा में शामिल हुए हैं, लेकिन अहम सवाल है कि क्या मंत्रिमंडल विस्तार उत्तराखंड राज्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया गया है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. उन्होंने कहा अगर सरकार की मंशा ऐसी होती तो 2022 में ही मंत्रिमंडल के रिक्त पद भर दिये जाते. अब जबकि उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को 10 महीने के आसपास का समय बचा है, ऐसे वक्त में मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है.

उन्होंने कहा 2022 में मंत्री पद इसलिए रिक्त रखे गए, ताकि भीतर के असंतोष को थामा जा सके. उन्हें यह आस रहे कि अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो उन्हें मंत्री बनाया जाएगा. अब आखरी साल में सरकार का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है, तब मंत्री बनने की आस लगाए लोगों का असंतोष फूटकर बाहर आने लगा. भाजपा के सांसद और विधायक लगातार सार्वजनिक रूप से अवैध खनन,भ्रष्टाचार, बिगड़ती कानून व्यवस्था पर बयान देने लगे. उसी असंतोष को मैनेज करने के लिए पांच मंत्री बनाए गए हैं.

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