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धामी मंत्रिमंडल विस्तार के साथ टूटे कई भ्रम, हाईकमान का पूरा साथ, विपक्ष को साफ संदेश

आज धामी मंत्रिमंडल में पांच नए मंत्रियों की एंट्री हो गई है. अब धामी मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है.

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धामी मंत्रिमंडल विस्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 20, 2026 at 6:05 PM IST

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देहरादून: परंपरा से अलग कदम, अटकलों पर विराम, उत्तराखंड की राजनीति में वर्षों से यह माना जाता रहा है कि कार्यकाल के अंतिम चरण में खासकर चुनाव से पहले नेतृत्व परिवर्तन लगभग तय होता है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वाली सरकार में इस बार तस्वीर कुछ अलग नजर आ रही है. धामी सरकार ने मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए सरकार ने यह साफ संकेत दिया है कि वह परंपरागत राजनीतिक धारणाओं से अलग चलते हुए स्थिरता को प्राथमिकता दे रही है. लंबे समय से नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों को अब विराम सा लगता दिखाई दे रहा है. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह कदम ना सिर्फ वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर उठाया गया है बल्कि इसका उद्देश्य भविष्य की राजनीति को भी एक स्पष्ट दिशा देना है.

धामी सरकार की स्थिरता का संकेत: भाजपा पहले ही उत्तराखंड में धामी को दो बार मुख्यमंत्री बनाकर एक अलग राजनीतिक संदेश दे चुकी है. अब मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए उन्हें और मजबूत किया गया है. आमतौर पर जहां सरकारें चुनाव से पहले बड़े बदलावों की ओर जाती हैं, वहीं इस फैसले से यह संकेत मिलता है कि सरकार अपने नेतृत्व और कार्यशैली को लेकर आश्वसत कर दिया है. यह विस्तार दर्शाता है कि सरकार बदलाव की बजाय निरंतरता में विश्वास जता रही है. केंद्र सरकार भी सरकार के अब तक के कामकाज को ही आगे बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है. इससे प्रशासनिक स्तर पर स्थिरता बनाए रखने के साथ साथ राजनीतिक संदेश भी देने की कोशिश की गई है.

केंद्र का समर्थन समन्वय पर चर्चा तेज: राजनीतिक हलकों में इस फैसले को केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय के तौर पर भी देखा जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में केंद्रीय स्तर पर जो रणनीति बनती है. उसके अनुरूप ही राज्यों में फैसले लिए जाते हैं. इस संदर्भ में उत्तराखंड का यह मंत्रिमंडल विस्तार भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. जिससे यह संकेत मिलता है कि राज्य सरकार को शीर्ष नेतृत्व का समर्थन प्राप्त है. यहां फैसले आपसी समन्वय के साथ लिए जा रहे हैं.

आगे की दिशा चुनावी रणनीति की झलक: धामी कैबिनेट विस्तार आने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर भी अहम हो सकता है. स्थिर नेतृत्व के साथ चुनावी मैदान में उतरना सरकार के कामकाज को निरंतरता देना और क्षेत्रीय संतुलन साधनाये सभी पहलू चुनावी रणनीति का हिस्सा माने जाते हैं. हालांकि, इस फैसले का वास्तविक असर आने वाले समय में ही स्पष्ट होगा जब सरकार के प्रदर्शन और जनता की प्रतिक्रिया सामने आएगी. फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि सरकार ने अपने कदमों से यह संकेत दिया है कि वह बदलाव की बजाय स्थिरता और निरंतरता के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहती है.

बता दें आज धामी मंत्रिमंडल में पांच नए मंत्रियों की एंट्री हो गई है. लोक भवन में शुक्रवार की सुबह 10:00 बजे नव नियुक्त कैबिनेट मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया. शपथ ग्रहण समारोह के दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह ने पांच विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई. ऐसे में अब धामी मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है. राज्यपाल ने विधायक मदन कौशिक, भरत चौधरी, प्रदीप बत्रा, राम सिंह कैड़ा और खजान दास को मंत्री पद की शपथ दिलाई.

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