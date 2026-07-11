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अरेबिया मदरसों पर बड़ा फैसला, कैबिनेट ने अनुदान किया खत्म, जानिये किस पर पड़ेगा असर

धामी कैबिनेट बैठक ( ETV Bharat )

देहरादून: धामी कैबिनेट ने अरेबिया मदरसों के अनुदान को खत्म करने का बड़ा फैसला लिया है. सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान बजट को समाप्त करने से संबंधित प्रस्ताव पर मुहर लग गई है. उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम एवं गैर-सरकारी अरबी-फारसी मदरसा मान्यता नियम, 30 जून 2026 को समाप्त हो गया है. इसके साथ ही एक जुलाई 2026 से प्रदेश में उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम लागू हो गई है. जिसको देखते हुए राज्य सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष 2027-28 से अरेबिया मदरसों को अनुदान योजना के बजट मानक मद को समाप्त कर दिया है. उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड से रजिस्टर्ड करीब 452 मदरसे संचालित हो रहे हैं. प्रदेश में उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम लागू होने के बाद अब इन सभी मदरसों को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता लेनी होगी. तभी इन मदरसों का संचालन किया जा सकेगा.अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, प्रदेश में संचालित 452 मदरसों में से 400 मदरसे ऐसे है जहां एक से आठवीं कक्षा तक और 52 मदरसे ऐसे हैं जहां नौवीं से 12वीं तक की कक्षा संचालित हो रही है. इन सभी मदरसों में करीब 50 हजार बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं.