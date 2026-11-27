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आशा कार्यकर्ताओं की बढ़ी सैलरी, अब आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की बारी, सीएम लेंगे फैसला

धामी कैबिनेट के फैसले ( ETV Bharat )

कैबिनेट के फैसले के बाद आशा कार्यकर्ताओं को हर महीने 10 हज़ार रुपये मानदेय मिलेगा. सरकार की ओर से ये वृद्धि 1 दिसंबर 2026 से लागू लागू होने की संभावना है. राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी की घोषणा की थी. जिसे अब मंत्रिमंडल ने औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी है.