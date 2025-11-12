ETV Bharat / state

उत्तराखंड में लागू होगी देवभूमि परिवार योजना, धामी कैबिनेट ने दी मंजूरी, यूनिक आईडी से होगी पहचान

देहरादून: उत्तराखंड में निवासरत परिवार पहचान के लिए देवभूमि परिवार योजना लागू की जाएगी. सीएम धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान मंत्रिमण्डल ने उत्तराखण्ड में निवासरत परिवार पहचान के लिए देवभूमि परिवार योजना लागू किये जाने पर सहमति जता दी है. देवभूमि परिवार योजना के तहत उत्तराखण्ड राज्य में निवासरत परिवारों की पहचान, परिवार आईडी (Family ID) बनाने के साथ-साथ राज्य में लागू महत्वपूर्ण एवं जनोपयोगी तमाम योजनाओं को लाभार्थी परिवार की आईडी से एकीकृत किया जाएगा. जिससे उन योजनाओं का लाभार्थियों को सीधा व समुचित लाभ दिया जा सके. दरअसल, उत्तराखंड सरकार ने साल 2022 में हरियाणा की तर्ज पर प्रदेश में परिवार पहचान पत्र बनाने का निर्णय लिया था. जिससे जन कल्याणकारी योजनाओं को आसानी से जनता तक पहुंचाया जा सकें. साथ ही योजनाओं में फर्जीवाड़ा या कुछ ही परिवारों को बार-बार लाभ मिलने की शिकायतों पर ठोस कार्रवाई की जा सकेगी. परिवार पहचान पत्र योजना की जल्द से जल्द लागू करने को लेकर साल 2024 में नियोजन विभाग ने अलग प्रकोष्ठ का गठन किया. साथ ही एक निजी कंपनी के साथ अनुबंध किया. इसके अलावा, एनआइसी के जरिए इस संबंध में पोर्टल बनाया गया है. उत्तराखंड में लागू होगी देवभूमि परिवार योजना (ETV Bharat)