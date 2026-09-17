कैबिनेट, कोल प्लांट और कांग्रेस, सुलगते सवालों से गरमाई पॉलिटिक्स, जानिए पूरा मामला
छत्तीसगढ़ कोल थर्मल प्लांट को लेकर धामी सरकार कांग्रेस ने निशाने पर आ गई है. कांग्रेस ने इसे लेकर गंभीर सवाल खड़ किये हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 17, 2026 at 5:20 PM IST
देहरादून: 25 अगस्त को उत्तराखंड की धामी कैबिनेट बैठक में कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट को लेकर बड़ा फैसला हुआ. धामी कैबिनेट ने 25 साल के लिए इसके लिए अदानी ग्रुप को मंजूरी दी. ये कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट छत्तीसगढ़ में स्थापित किया जाएगा. अब इस प्रोजेक्ट को लेकर कांग्रेस ने धामी सरकार को घेरा है. कांग्रेस ने इसे लेकर कई बड़े सवाल खड़े किये हैं.
दिल्ली में कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की. कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने इस मुद्दे को लेकर मोर्चा खोला. उन्होंने कहा छत्तीसगढ़ में अडानी की कंपनी Pelma Collieries Limited' को 2022 में MDO बनाया गया है. यानी- कोयले की माइनिंग से लेकर प्लांट और उसके उत्पादन-ट्रांसपोर्टेशन का काम अडानी की कंपनी करेगी. बिजली भी अडानी ही बेचेंगे. पवन खेड़ा उन्होंने कहा बिजली उत्तराखंड की जनता के पैसे से तैयार होगी. उसका पूरा प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ में चलेगा. इसमें कैबिनेट अप्रूवल भी आया है. जिसमें ये प्रोजेक्ट 25 साल तक अडानी के पास रहेगा. 1.66 लाख करोड़ रुपए का Power Purchase Agreement 25 अगस्त 2026 से ₹5.74 प्रति यूनिट की दर से शुरू हो गया है.
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पवन खेड़ा ने कहा ये सारा काम प्वानिंग के तहत किया गया है. कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ता पवन खेड़ा ने इस पावर प्रोजेक्ट को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े किये.
कोल पावर प्लांट को लेकर कांग्रेस के बड़े सवाल
ये सभी सवाल कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने उठाये हैं. उन्होंने इन सभी सवालों का जवाब मांगा है.
इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन खेड़ा ने प्रोजेक्ट की प्लानिंग के साथ ही इसके बदलावों की टाइमनलाइ भी बताई. कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने उत्तराखंड की धामी सरकार को इसके लिए जमकर घेरा. उन्होंने कहा धामी सरकार ने बदले नियमों के आधार पर टेंडर की प्रक्रिया को बदला. जिसके बाद काम अडानी को सौंप दिया गया.
बता दें साल 2027 में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं. उससे पहले दोनों राजनीतिक दल एक दूसरे को घेरने में लगे हैं. इसी कड़ी में आज कांग्रेस ने दिल्ली से धामी सरकार पर बड़ा हमला किया है. कोल थर्मल प्लांट को लेकर बड़े सवाल खड़े किये हैं. जिनके जवाब आने वाले समय में धामी सरकार देगी.
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