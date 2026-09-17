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कैबिनेट, कोल प्लांट और कांग्रेस, सुलगते सवालों से गरमाई पॉलिटिक्स, जानिए पूरा मामला

देहरादून: 25 अगस्त को उत्तराखंड की धामी कैबिनेट बैठक में कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट को लेकर बड़ा फैसला हुआ. धामी कैबिनेट ने 25 साल के लिए इसके लिए अदानी ग्रुप को मंजूरी दी. ये कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट छत्तीसगढ़ में स्थापित किया जाएगा. अब इस प्रोजेक्ट को लेकर कांग्रेस ने धामी सरकार को घेरा है. कांग्रेस ने इसे लेकर कई बड़े सवाल खड़े किये हैं.

दिल्ली में कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की. कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने इस मुद्दे को लेकर मोर्चा खोला. उन्होंने कहा छत्तीसगढ़ में अडानी की कंपनी Pelma Collieries Limited' को 2022 में MDO बनाया गया है. यानी- कोयले की माइनिंग से लेकर प्लांट और उसके उत्पादन-ट्रांसपोर्टेशन का काम अडानी की कंपनी करेगी. बिजली भी अडानी ही बेचेंगे. पवन खेड़ा उन्होंने कहा बिजली उत्तराखंड की जनता के पैसे से तैयार होगी. उसका पूरा प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ में चलेगा. इसमें कैबिनेट अप्रूवल भी आया है. जिसमें ये प्रोजेक्ट 25 साल तक अडानी के पास रहेगा. 1.66 लाख करोड़ रुपए का Power Purchase Agreement 25 अगस्त 2026 से ₹5.74 प्रति यूनिट की दर से शुरू हो गया है.