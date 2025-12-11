उत्तराखंड में लैंड पूलिंग नियमावली को मंजूरी, नए शहर बसाने होंगे आसान, जबरन नहीं होगा भूमि अधिग्रहण!
धामी सरकार ने कैबिनेट बैठक में कई फैसले लिए, जिनमें टाउन प्लानिंग स्कीम और भूमि पूलिंग नियमावली भी शामिल है.
देहरादून: उत्तराखंड में सुनियोजित शहरी विकास के लिए उत्तराखंड आवास विभाग की टाउन प्लानिंग स्कीम और भूमि पूलिंग नियमावली को सरकार ने मंजूरी दे दी है. बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान इन दोनों प्रस्ताव पर मुहर लग गई है.
खास बात यह है कि भूमि पूलिंग नियमावली 2025 के तहत अब जमीन के बदले विकसित जमीन और भूमि मालिक को आजीविका भत्ता भी मिलेगा. दरअसल इस नियमावली के तहत अगर सरकार जमीन को अधिग्रहण करती है तो उस जमीन को लेकर प्राधिकरण विकसित करेंगे. इसका एक हिस्सा मलिक को लौटा देंगे और बाकी को बेचा जा सकेगा.
राज्य के समग्र विकास, सुशासन एवं जनहित को सर्वोपरि रखते हुए आज की कैबिनेट बैठक में बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण, युवाओं के भविष्य निर्माण, पर्यटन एवं शहरी विकास को प्रोत्साहन, विस्थापितों के पुनर्वास तथा प्रशासनिक सुधारों से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनसे प्रदेश के… pic.twitter.com/tPkTJ7Bizx— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) December 10, 2025
जबरन नहीं हो सकेगा भूमि अधिग्रहण: उत्तराखंड में अभी तक भूमि अधिग्रहण की जो प्रक्रिया चल रही है, अब उसकी जगह पर भूमि पूलिंग से साझेदारी आधारित विकास मॉडल तैयार किया जाएगा. इससे भूमि मालिकों को काफी अधिक फायदा होग. क्योंकि इसमें भूमि के मालिक अपनी जमीन को देकर बदले में विकसित प्लॉट और आर्थिक लाभ ले सकेंगे. यही नहीं इस नीति के तहत कब भूमि स्वामी अपनी मर्जी से भूमि को सरकार या प्राधिकरण को विकास के लिए सौंप सकेंगे. यानी भूमि अधिग्रहण अब जबरन नहीं हो सकेगा.
भूमि मालिकों को जमीन के साथ पैसा भी मिलेगा: सरकार का मानना है कि इससे प्रदेश में शहरीकरण को न सिर्फ बढ़ावा मिलेगा, बल्कि प्राधिकरण जमीन को लेकर विकसित कर सकेंगे, जिससे सुनियोजित विकास को बढ़ावा मिलेगा. भूमि पूलिंग नियमावली, 2025 के तहत भूमि मालिकों को न सिर्फ जमीन मिलेगी, बल्कि उनको पैसा भी मिलेगा.
भूमि पूलिंग नियमावली, 2025 के मुख्य बिंदु:
भूमि पूलिंग योजना के तहत सूचना जारी होने से लेकर अंतिम प्रमाण-पत्र तक कुल 13 चरण तय किए गए हैं, जिसके तहत 90 दिनों में बेस मैप एवं ड्राफ्ट लेआउट तैयार होग. अगले 15 दिनों में आपत्तियों की सुनवाई कर 15 दिन में अंतिम लेआउट का प्रकाशन करना होगा. भूमि ट्रांसफर 30 दिन में करना होगा, सभी रिकार्ड को अपडेट करने के साथ ही पुनर्गठित प्लॉट जारी करने की जिम्मेदारी प्राधिकरण की होगी.
उत्तराखंड टाउन प्लानिंग स्कीम (क्रियान्वयन) नियमावली 2025: उत्तराखंड सरकार गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और कर्नाटक जैसे राज्यों की तर्ज पर बिना बजट नए शहर को विकसित का निर्णय लिया है. इसके लिए सरकार ने उत्तराखंड टाउन प्लानिंग स्कीम (क्रियान्वयन) नियमावली, 2025 को मंजूरी दे दी है. ऐसे में अब प्रदेश के शहरी क्षेत्र में लगातार बढ़ रही जनसंख्या दबाव के बीच नए शहर बसाने की राह आसान होगी.
दरअसल, गुजरात के अहमदाबाद और सूरत की 90 से 95 फीसदी शहरी जमीन इसी योजना के तहत विकसित की गई है. यही वजह है कि उत्तराखंड सरकार भी अन्य राज्यों की तरह उत्तराखंड राज्य में भी टीपीएस के जरिए नए शहर बसाने का निर्णय लिया है.
टाउन प्लानिंग स्कीम के तहत टाउनशिप के लिए नियम भी तय कर दिए गए हैं. पहले चरण में विकास प्राधिकरण या फिर भूमि स्वामी टीपीएस क्षेत्र को चिन्हित करेंगे. टाउन प्लैनिंग ऑफीसर की नियुक्ति होगी, इसके बाद सार्वजनिक सुझाव लिए जाएंगे फिर टीपीएस ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा.
दूसरे चरण में टीपीएस ड्राफ्ट को पब्लिश कर आपत्ति और सुझाव मांगे जाएंगे. फिर प्राधिकरण की ओर से ड्राफ्ट टीपीएस को मंजूरी दी जाएगी. इसके बाद टाउन प्लानिंग ऑफीसर की ओर से फाइनेंशियल और फिजिकल टाउन प्लानिंग स्कीम तैयार किया जाएगा. फिर हाईपावर कमेटी से अंतिम मंजूरी मिलने के बाद टीपीएस फाइनल अधिसूचना जारी की जाएगी.
तीसरे और आखिरी चरण के तहत भूमि स्वामियों को लेटर ऑफ अवार्ड और सर्टिफिकेट आफ ओनरशिप जारी किए जाएंगे. पुनर्गठन प्लॉट का कब्जा दिया जाएगा, कन्वेंस लीड जारी कर भूमि रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए राजस्व और नगर निकाय को भेजा जाएगा.
