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उत्तराखंड में स्वैच्छिक/आंशिक चकबंदी प्रोत्साहन नीति को मंजूरी, 275 गांवों को जोड़ने का लक्ष्य

हर साल प्रत्येक जिले के 5 गांवों में होगी चकबंदी: नीति के तहत प्रदेश के 11 पर्वतीय जिलों में हर साल प्रत्येक जिले के 5 गांवों में चकबंदी का काम पूरा किया जाएगा. इस प्रकार आगामी पांच सालों में कुल 275 गांवों को स्वैच्छिक/आंशिक चकबंदी से आच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया है. चकबंदी के लिए केवल उन्हीं गांवों का चयन किया जाएगा, जो किसी भी प्रकार के भू-विवाद से पूरी तरह से मुक्त हों.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार यानी 13 मई को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस नीति को मंजूरी मिल गई है. ये नीति पर्वतीय जिलों के काश्तकारों के आर्थिक उत्थान और कृषि विकास के लिए एक दूरदर्शी नीति साबित होगी. इस नीति के सफल क्रियान्वयन के लिए सरकार की ओर से कड़े दिशा-निर्देश और लक्ष्य भी निर्धारित किए गए हैं.

देहरादून: उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है. पर्वतीय क्षेत्रों में बिखरी जोतों को एकीकृत करने और कृषि को बढ़ावा देने के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में स्वैच्छिक/आंशिक चकबंदी प्रोत्साहन नीति 2026 को लागू करने का निर्णय लिया है.

इसके साथ ही संबंधित चकबंदी क्षेत्र का न्यूनतम कुल भूमि क्षेत्रफल 10 हेक्टेयर होना जरूरी है. कम क्षेत्रफल होने की दशा में न्यूनतम 25 खाताधारकों की लिखित में सहमति देना अनिवार्य होगी. इस नीति के तहत भू-स्वामियों की ओर से आपसी सहमति से चेक निर्माण का कार्य किया जाएगा.

काश्तकारों की ओर से स्वयं चकबंदी योजना तैयार कर संबंधित अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी. नीति के तहत काश्तकारों/कृषकों को विशेष प्रोत्साहन और लाभ की व्यवस्था की गई है. यह लाभ काश्तकारों को स्वैच्छिक/आंशिक चकबंदी योजना के पूरे होने के बाद ही देय होगा.

गांवों का नजारा (फाइल फोटो- ETV Bharat)

कैसे मिलेगा लाभ? इस योजना का लाभ उठाने के लिए इच्छुक किसान/खाताधारक अपना आवेदन पत्र बंदोबस्त अधिकारी (चकबंदी) या फिर सहायक कलेक्टर (परगनाधिकारी) को प्रस्तुत कर सकते हैं. नीति के पारदर्शी संचालन, अनुश्रवण एवं समीक्षा के लिए राज्य स्तर पर एक उच्चाधिकार समिति (HPC), राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति और जिला स्तर पर क्रियान्वयन समिति का गठन किया गया है.

नीति के व्यावहारिक अनुभवों और सुझावों के आधार पर लागू होने के 3 साल के बाद इसमें आवश्यक संशोधन और सुधार किए जाएंगे. बता दें कि प्रदेश का ज्यादातर क्षेत्र सीमांत और पर्वतीय है, साथ ही यहां पर वन संपदा और वन्य जीव विविधता की अधिकता के चलते कृषि उत्पादन के लिए भूमि की उपलब्धता कम है. माना जा रहा है कि इस निर्णय से प्रदेश में कृषि, बागवानी और सह कृषि गतिविधियों में क्रांतिकारी बदलाव आएगा.

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