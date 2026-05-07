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26 की उम्र में पति की हत्या, फिर संभाली राजनीतिक विरासत, 8वीं बार बनीं मंत्री

लेसी सिंह आठवीं बार मंत्री बनीं हैं. पति बूटन सिंह की हत्या के बावजूद उन्होंने राजनीति में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. पढ़ें..

Leshi Singh
लेसी सिंह मंत्री बनीं (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 7, 2026 at 3:27 PM IST

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पूर्णिया: धमदाहा विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू विधायक लेसी सिंह ने आठवीं बार मंत्री पद की शपथ ली है. वह सीएम सम्राट चौधरी की कैबिनेट में सबसे अनुभवी मंत्रियों में शामिल हैं. 2000 से चुनावी राजनीति की शुरुआत करने वालीं लेसी लगातार विधायक बन रही हैं. इस बीच सिर्फ 2005 में उनको हार मिली थी. इलाके में उनकी पहचान 'आयरन लेडी' की मानी जाती है. हालांकि जब वह महज 26 साल की थीं, तभी पति बूटन सिंह की हत्या कर दी गई. पति के गुजरने के बाद ऐसा लगा था कि उनकी राजनीतिक पारी खत्म हो जाएगी लेकिन वह लगातार आगे बढ़ती गईं.

"मुझे यह अवसर देने के लिए मैं अपने नेता नीतीश कुमार का आभारी हूं. हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में हम बिहार के विकास के लिए काम करेंगे."- लेसी सिंह, कैबिनेट मंत्री, बिहार सरकार

लेसी सिंह पहली बार 11 मार्च 2014 को नीतीश कुमार की मंत्रिपरिषद में उद्योग मंत्री बनीं. 21 मार्च 2014 को जीतनराम मांझी की कैबिनेट में समाज कल्याण एवं आपदा प्रबंधन मंत्री बनीं. फरवरी 2015 को नीतीश कुमार की मंत्रिपरिषद में समाज कल्याण एवं आपदा प्रबंधन मंत्री बनीं. 9 फरवरी 2021 को नीतीश कुमार की मंत्रिपरिषद में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बनीं.

16 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार की कैबिनेट में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बनीं. 16 मार्च 2024 को नीतीश कुमार की मंत्रिपरिषद में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बनीं. 20 नवंबर 2025 को नीतीश कुमार की कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ ली. इससे पहले पिछले साल 20 नवंबर 2025 को सीएम कुमार की कैबिनेट में 7वीं बार मंत्री बनी. अब 8वीं बार सम्राट कैबिनेट में मंत्री बनीं हैं.

कौन हैं लेसी सिंह?: 52 वर्षीय लेसी सिंह का जन्म 5 जनवरी 1974 को कटिहार जिले के गौआगाछी में हुआ था. हालांकि उनके पिता गंगाशरण सिंह सरसी में ही बस गए थे. उन्होंने 12वीं तक पढ़ाई की है. महज 16 साल की उम्र में उनकी शादी पूर्णिया के धमदाहा निवासी मधुसूदन सिंह उर्फ बूटन सिंह से हुई थी.

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धमदाहा से विधायक हैं लेसी सिंह (ETV Bharat)

2000 में पति बुटन सिंह की हत्या: एक जमाने में लेसी सिंह के पति बूटन सिंह की पूर्णिया के धमदाहा विधानसभा क्षेत्र में तूती बोलती थी. बूटन सिंह की गिनती बाहुबली के तौर पर होती थी. उनका आपराधिक इतिहास रहा है. 19 अप्रैल 2000 को एक केस के सिलसिले में जेल में बंद समता पार्टी के तत्कालीन जिलाध्यक्ष बूटन सिंह की पूर्णिया कोर्ट में पेशी के दौरान कोर्ट परिसर में ही अपराधियों ने गोलियों से भून दिया था.

पति भी लड़े थे विधानसभा चुनाव: बूटन सिंह ने 1995 के विधानसभा चुनाव में धमदाहा से समता पार्टी के टिकट चुनाव लड़ा था लेकिन जीत नहीं पाए. 21 साल की उम्र में वो अपने पति के चुनाव प्रचार के लिए घर से निकल गईं. साल 2000 में समता पार्टी ने उनकी पत्नी लेसी सिंह को उम्मीदवार बनाया था और उनकी जीत हुई थी. उस वक्त कोसी और पूर्णिया प्रमंडल में पार्टी को जीत दिलाने वाली वे पार्टी की एक मात्र उम्मीदवार थीं, लेकिन उनकी इस जीत को न जाने किसकी नजर लग गई. विधायक बनने के 2 महीने के भीतर ही पति की हत्या कर दी गई.

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लेसी सिंह (ETV Bharat)

कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा: पति की हत्या और विरोधियों के हमलों के बावजूद लेसी सिंह ने सीमांचल समेत पूरे बिहार में अपनी एक अलग पहचान बनाई. इसके बाद 2005 (फरवरी), 2010, 2015, 2020 में भी धमदाहा से जीत मिली. सिर्फ अक्तूबर 2005 में उनको दिलीप कुमार यादव से हार का सामना करना पड़ा था.

सिर्फ 2005 में मिली थी हार: 2000 में लेसी सिंह ने समता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़कर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार और तत्कालीन विधायक दिलीप कुमार यादव को 14,021 वोट से हराया. साल 2005 में बिहार में दो बार विधानसभा चुनाव कराए गए थे. फरवरी में हुए विधानसभा चुनाव में लेसी सिंह को जीत मिली. जेडीयू के टिकट पर उन्होंने आरजेडी कैंडिडेट दिलीप कुमार यादव को 9,303 वोट से हरा दिया था. हालांकि, अक्टूबर 2005 में हुए दूसरे विधानसभा चुनाव में लेसी सिंह को दिलीप कुमार यादव ने हरा दिया.

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सम्राट चौधरी के साथ लेसी सिंह (ETV Bharat)

नीतीश की विश्वासपात्र हैं लेसी: इसके बाद साल 2006 में लेसी सिंह को जेडीयू की महिला प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया. 2007 को सीएम नीतीश कुमार ने उन्हें राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया. लेसी सिंह 2010 से लगातार धमदाहा से चुनाव जीत रहीं हैं. साल 2010 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू के टिकट पर लेसी ने कांग्रेस के इरशाद अहमद खान को 44,697 वोट से हरा दिया था.

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नीतीश कुमार के साथ लेसी सिंह (ETV Bharat)

महागठबंधन सरकार में भी मंत्री: साल 2015 में हुए विधानसभा चुनाव में जेडीयू से लेसी सिंह ने राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के शिव शंकर ठाकुर उर्फ शंकर आजाद को 30,291 वोट से हराया था. महागठबंधन ने 2015 में यह सीट जेडीयू को दी थी. इसके बाद दिलीप कुमार यादव ने जन अधिकार पार्टी से चुनाव लड़ा और तीसरे नंबर पर रहे. साल 2020 में लेसी सिंह ने फिर जेडीयू के टिकट पर जीत दर्ज की थी. उन्होंने आरजेडी के दिलीप कुमार यादव को 33,594 वोट से हराया था.

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जेडीयू विधायक लेसी सिंह (ETV Bharat)

इलाके में मजबूत पकड़: 9 फरवरी 2021 को बिहार के एनडीए सरकार में उनको खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का मंत्री बनाया गया. नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में बनी महागठबंधन की नई सरकार में भी उनको दोबारा से खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग का मंत्री बनाया गया. जेडीयू से आरजेडी में गए पूर्णिया के पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा को 2025 में धमदाहा विधानसभा से 55,159 वोट से हराया. इस चुनाव में लेसी सिंह ने आरजेडी नेता और महागठबंधन प्रत्याशी संतोष कुशवाहा को 55 हजार 159 वोट से हराया. लेसी सिंह को 1 लाख 38 हजार 750 वोट मिले, जबकि संतोष कुशवाहा 83 हजार 591 वोट ही ला सके. लेसी सिंह धमदाहा और पूर्णिया में काफी लोकप्रिय हैं.

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