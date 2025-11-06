ETV Bharat / state

धमतरी जिले के आत्मानंद स्कूल में निकली भर्ती, 10 स्कूलों में कुल 61 पदों पर संविदा नियुक्ति होगी

धमतरी: जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय धमतरी की ओर से स्वामी आत्मानंद स्कूल के लिए व्याख्याता से लेकर शिक्षकों के लिए भर्ती निकली है. आवेदकों का चयन संविदा भर्ती के माध्यम से होगा. संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचित छत्तीसगढ़ सिविल (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के तहत होगी. जिले के 10 स्कूलों में अलग-अलग पदों पर भर्ती निकली है. किन-किन पदों पर भर्तीः इस संविदा भर्ती में अलग-अलग विषयों में व्याख्याता पद के लिए 38100 मासिक आय, शिक्षक के लिए 35400 रुपए, सहायक शिक्षक के लिए 25300 रुपए मासिक आय है. भर्ती से संबंधित विद्यालय और पदों की संख्या जानिए