धमतरी जिले के आत्मानंद स्कूल में निकली भर्ती, 10 स्कूलों में कुल 61 पदों पर संविदा नियुक्ति होगी
धमतरी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से 10 स्कूलों में व्याख्याता से लेकर सहायक शिक्षक तक भर्ती निकली है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 6, 2025 at 6:45 PM IST
धमतरी: जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय धमतरी की ओर से स्वामी आत्मानंद स्कूल के लिए व्याख्याता से लेकर शिक्षकों के लिए भर्ती निकली है. आवेदकों का चयन संविदा भर्ती के माध्यम से होगा. संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचित छत्तीसगढ़ सिविल (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के तहत होगी. जिले के 10 स्कूलों में अलग-अलग पदों पर भर्ती निकली है.
किन-किन पदों पर भर्तीः इस संविदा भर्ती में अलग-अलग विषयों में व्याख्याता पद के लिए 38100 मासिक आय, शिक्षक के लिए 35400 रुपए, सहायक शिक्षक के लिए 25300 रुपए मासिक आय है.
भर्ती से संबंधित विद्यालय और पदों की संख्या जानिए
- स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय, बेठरी – 03 पद
- स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय, नगरी – 05 पद
- स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय, सैसुधी – 06 पद
- स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय, कंडेल – 07 पद
- स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय चर्रा- 09 पद
- स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय कुरूद – 04 पद
- स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय भखारा - 06 पद
- स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय गोकुलपुर - 08 पद
- स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय कुकरेल – 10 पद
- स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय आमदी - 03 पद
कैसे करें आवेदन: योग्य उम्मीदवारों से 06 नवंबर 2025 से 17 नवंबर 2025 शाम 5 बजे तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं. आवेदन केवल स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक से ही भेजे जा सकते हैं. इसका पता है, कार्यालय प्राचार्य, पी.एम. श्री मेहतरू राम धीवर शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, बठेना (धमतरी), जिला जेल रोड, अर्जुनी थाना के पास, बठेना, जिला-धमतरी, पिन कोड – 493773
चयन प्रक्रिया और शैक्षणिक योग्यता
- चयन पूरी तरह मेरिट सूची के आधार पर होगा.
- कोई लिखित या मौखिक परीक्षा नहीं ली जाएगी.
- शैक्षणिक अंकों के प्रतिशत के आधार पर मेरिट बनाई जाएगी.
- उम्मीदवार को कक्षा 6वीं से स्नातकोत्तर तक अंग्रेजी माध्यम से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है.
- केवल हिन्दी और संस्कृत व्याख्याता के लिए अंग्रेजी माध्यम की बाध्यता नहीं होगी.
- परीक्षा के अंकों के अनुसार उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा.
- यह नियुक्ति पूरी तरह अस्थायी (संविदा आधारित) होगी.