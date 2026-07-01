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डिलीवरी के बाद मौत मामला: डॉ. अनु के निलंबन पर भड़के डॉक्टर, DC-SP ऑफिस के बाहर किया प्रदर्शन

कुल्लू के ढालपुर अस्पताल में भीड़ इकट्ठी करने वालों के खिलाफ डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों ने की कार्रवाई की मांग.

Doctors protest against Dr Anu suspension
डीसी कुल्लू से मिले ढालपुर अस्पताल के डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मचारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 1, 2026 at 6:11 PM IST

4 Min Read
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कुल्लू: जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर के क्षेत्रीय अस्पताल में बीते दो दिनों तक जो हंगामा हुआ, उससे अस्पताल का मेडिकल स्टाफ बुरी तरह से आहत हुआ है. ऐसे में आज हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन ने प्रशासन और पुलिस से मांग की है कि जिन भी लोगों द्वारा ढालपुर अस्पातल में भीड़ इकट्ठी की गई, उन पर जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई की जाए.

डॉ. अनु के निलंबन पर डॉक्टरों का धरना-प्रदर्शन

ढालपुर अस्पताल में महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनु के निलंबन को लेकर क्षेत्रीय अस्पताल में कार्यरत डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा धरना-प्रदर्शन किया गया. वहीं, डीसी ऑफिस कुल्लू और एसपी ऑफिस कुल्लू के बाहर प्रदर्शन कर अपनी मांगों को रखा. इस दौरान एक ज्ञापन भी प्रदेश सरकार को भेजा गया और अस्पताल में काम कर रहे कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर भी मांग रखी गई.

डॉ. अनु के निलंबन पर भड़के डॉक्टर (ETV Bharat)

HMOA ने प्रशासन-पुलिस से की ये मांग

हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन कुल्लू के अध्यक्ष राजेंद्र कोहली ने कहा कि जिस तरह से आज सोशल मीडिया के जरिए डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मचारियों की छवि बिगाड़ी जा रही है, उससे सभी कर्मचारी काफी आहत हुए हैं, क्योंकि सोशल मीडिया में लोग बुरी तरह से उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं. बावजूद इसके डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मचारी लगातार मरीजों की सेवा करने में जुटे हुए हैं. ऐसे में अब प्रशासन और पुलिस को चाहिए कि जिन भी लोगों ने ये भीड़ इकट्ठी की गई है, उन पर जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि स्वास्थ्य व्यवस्था के क्षेत्र में काम कर रहे अधिकारी और कर्मचारी अपना कार्य निडरता से कर सके.

"कुछ लोगों लोगों द्वारा अस्पताल में हजारों की भीड़ इकट्ठी की गई. उससे कोई भी अनहोनी घट सकती थी. भीड़ डॉक्टर या फिर स्वास्थ्य कर्मचारी के साथ मारपीट भी कर सकती थी. पूरा स्टाफ दो दिनों तक डरा रहा और अपनी सुरक्षा को लेकर वह काफी चिंतित रहा, इसलिए अब प्रशासन और पुलिस अस्पताल में भीड़ इकट्ठा करने वालों के खिलाफ जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई करे." - राजेंद्र कोहली, अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन कुल्लू

Doctors protest against Dr Anu suspension
डॉ. अनु के निलंबन पर डॉक्टरों का प्रदर्शन (ETV Bharat)

'बिना कारण डॉक्टरों को किया जा रहा टारगेट'

वहीं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से आए डॉक्टर महेश कपूर ने कहा कि डॉक्टर अपना पूरा जीवन लोगों की भलाई के लिए लगा देता है, लेकिन कुछ लोगों द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को बिना कारण टारगेट किया जाता है. ढालपुर अस्पताल में जो भी प्रकरण हुआ, वो बिल्कुल भी सही नहीं था. ऐसे में अगर इस तरह की घटनाएं सामने आती रहेंगी, तो किस तरह से डॉक्टर अपना काम पूरा कर पाएंगे. यह बहुत ही चिंता का विषय है.

'काम के बोझ के बाद भी मरीजों का ख्याल रख रही स्टाफ नर्सें'

वहीं, ढालपुर अस्पताल में तैनात स्टाफ नर्स अनीता पॉल ने कहा कि जिस दिन मंजू देवी की मृत्यु हुई है, उस दिन भी अस्पताल में 9 डिलीवरी करवाई गई है. अस्पताल में स्टाफ नर्सों पर काम का भी काफी ज्यादा बोझ है, लेकिन उसके बावजूद भी सभी स्टाफ नर्स मरीज का ख्याल रख रही है. भीड़ द्वारा दो दिनों तक जिस तरह की हरकत अस्पताल में की गई, उससे काम कर रहे कर्मचारी भी काफी सदमे में हैं. ऐसे में प्रशासन और सरकार को चाहिए कि स्टाफ नर्स के ऊपर जो अतिरिक्त बोझ है. उसे तुरंत हटाया जाना चाहिए और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए भी सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता किए जाने चाहिए, ताकि दोबारा से इस तरह की भीड़ अस्पताल में न घुस पाए.

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