उत्तराखंड के नए राज्यपाल होंगे ढाल सिंह बिसेन, सीएम धामी ने दी बधाई
6 राज्यों के बदले गए राज्यपाल, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए राज्यपालों की नियुक्ति, ढाल सिंह बिसेन होंगे उत्तराखंड के नए राज्यपाल
उत्तराखंड के नए राज्यपाल ढाल सिंह बिसेन (फोटो सोर्स- X@pushkardhami)
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 12, 2026 at 9:56 PM IST|
Updated : October 12, 2026 at 10:07 PM IST
देहरादून: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड समेत 6 राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की है. जिसके तहत ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है. अभी तक गुरमीत सिंह उत्तराखंड के राज्यपाल की जिम्मेदारी संभाल रहे थे.
बता दें कि ढाल सिंह बिसने मध्य प्रदेश सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे चुके हैं. इसके साथ ही पूर्व सांसद और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता के रूप में लंबा राजनीतिक अनुभव है.
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Last Updated : October 12, 2026 at 10:07 PM IST