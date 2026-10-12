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उत्तराखंड के नए राज्यपाल होंगे ढाल सिंह बिसेन, सीएम धामी ने दी बधाई

उत्तराखंड के नए राज्यपाल ढाल सिंह बिसेन ( फोटो सोर्स- X@pushkardhami )

देहरादून: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड समेत 6 राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की है. जिसके तहत ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है. अभी तक गुरमीत सिंह उत्तराखंड के राज्यपाल की जिम्मेदारी संभाल रहे थे.

बता दें कि ढाल सिंह बिसने मध्य प्रदेश सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे चुके हैं. इसके साथ ही पूर्व सांसद और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता के रूप में लंबा राजनीतिक अनुभव है.