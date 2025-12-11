ETV Bharat / state

दमदार है प्याज की एग्री फाउंड रेड वैराइटी, किसानों को बना देगी मालामाल, जानिये इसकी खासियत

विकासनगर: कृषि विज्ञान ढकरानी देहरादून के वैज्ञानिकों ने केंद्र में किसानों के लिए उन्नत किस्म एग्री फाउंड रेड वैरायटी की प्याज की पौध तैयार की है. ये पौध किसानों को अधिक मुनाफा देगी. इन दिनों किसान प्याज की पौध खरीद के लिए केंद्र मे पंहुच रहे हैं.

कृषि विज्ञान ढकरानी देहरादून समय समय पर किसानों के लिए फल फूल साग भाजी आदि की पौध किसानों को उपलब्ध करता आ रहा है. किसानों को केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा अच्छी पैदावार बढाने की इस संबंध भी जानकारियां भी दी जाती है. इन दिनों कृषि विज्ञान केन्द्र करीब 100 कुन्तल उन्नत किस्म एग्री फाउंड रेड वैरायटी की प्याज की पौध उपल्बध करा रहा है . यह पौध कृषि विज्ञान के कृषि भूमि पर तैयारी की गई है.

दिसम्बर महीने के दूसरे सप्ताह से किसान इसकी अपने किचन गार्डन सहित खेतों मे भी लगा सकते हैं. पांच किलो पौध लगाने पर करीब डेढ़ कुंतल तक उपज हो सकती है. खास बात यह है कि इस किस्म में जल्दी बीमारियां नहीं लगती. कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा अनेकों प्याज की किस्मों में परीक्षण के दौरान एग्री फाउंड रेड वैरायटी को ही उत्तम पाया है. इसी कारण से किसान इस किस्म की प्याज की पैदावार अधिक कर रहे हैं.