दमदार है प्याज की एग्री फाउंड रेड वैराइटी, किसानों को बना देगी मालामाल, जानिये इसकी खासियत

प्याज की किस्म मैदानी इलाकों भावर और तराई एरिया या मध्यम ऊंचाई वाले एरिया के लिए यह किस्म बहुत ही उम्दा है.

ONION AGRI FOUND RED VARIETY
कृषि विज्ञान ढकरानी देहरादून (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 11, 2025 at 3:12 PM IST

2 Min Read
विकासनगर: कृषि विज्ञान ढकरानी देहरादून के वैज्ञानिकों ने केंद्र में किसानों के लिए उन्नत किस्म एग्री फाउंड रेड वैरायटी की प्याज की पौध तैयार की है. ये पौध किसानों को अधिक मुनाफा देगी. इन दिनों किसान प्याज की पौध खरीद के लिए केंद्र मे पंहुच रहे हैं.

कृषि विज्ञान ढकरानी देहरादून समय समय पर किसानों के लिए फल फूल साग भाजी आदि की पौध किसानों को उपलब्ध करता आ रहा है. किसानों को केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा अच्छी पैदावार बढाने की इस संबंध भी जानकारियां भी दी जाती है. इन दिनों कृषि विज्ञान केन्द्र करीब 100 कुन्तल उन्नत किस्म एग्री फाउंड रेड वैरायटी की प्याज की पौध उपल्बध करा रहा है . यह पौध कृषि विज्ञान के कृषि भूमि पर तैयारी की गई है.

दिसम्बर महीने के दूसरे सप्ताह से किसान इसकी अपने किचन गार्डन सहित खेतों मे भी लगा सकते हैं. पांच किलो पौध लगाने पर करीब डेढ़ कुंतल तक उपज हो सकती है. खास बात यह है कि इस किस्म में जल्दी बीमारियां नहीं लगती. कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा अनेकों प्याज की किस्मों में परीक्षण के दौरान एग्री फाउंड रेड वैरायटी को ही उत्तम पाया है. इसी कारण से किसान इस किस्म की प्याज की पैदावार अधिक कर रहे हैं.

कृषि विज्ञान केंद्र ढकरानी प्रभारी अशोक कुमार शर्मा ने बताया हर वर्ष की भांति इस बार में हमने प्याज की पौध लगाई है. वे पिछले 15 सालों से प्याज की पौध किसानों को उपलब्ध कर रहे हैं. उन्होंने बताया यह एग्री फाउंड लाइट रेड वैरायटी है. इस वर्ष हमने एक कुंतल बीज किसानों के लिए खरीदा था. उसकी पौध हमारे पास तैयार है. हम उम्मीद करते हैं कि 100 कुंतल से 125 कुंतल तक हमारे पास उपलब्ध है. यह ₹120 प्रति किलो की दर से हम किसानों के लिए उपलब्ध करवा रहे हैं. यह प्याज की किस्म मैदानी इलाकों भावर और तराई एरिया या मध्यम ऊंचाई वाले एरिया के लिए यह किस्म बहुत ही उम्दा है. पिछले सात आठ वर्षो से हमारे इसमें परीक्षण हुए हैं. उसमें सबसे उत्तम यही किस्म पाई गई है. इसमें स्प्राउटिंग और बोल्टिंग दो समस्या नहीं रहती है. कुछ किसानों ने पांच किलो प्याज की पौध लगाकर एक से डेढ़ कुन्तल उत्पादन किया है.

TAGGED:

कृषि विज्ञान ढकरानी देहरादून
प्याज एग्री फाउंड रेड वैरायटी
विकासनगर कृषि विज्ञान केंद्र
DHAKRANI AGRICULTURAL CENTER
ONION AGRI FOUND RED VARIETY

