किसानों के खाली खेतों में मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ा देगी ढेँचा की फ़सल, फ्री ले सकते हैं बीज

किसानों के खाली खेतों में मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ा देगी ढेँचा की फ़सल, फ्री ले सकते हैं बीज
गर्मी के दिनों में किसान खेतों में प्रयोग के तौर पर ढैंचा की फसल को बो सकते हैं और मिट्टी की उर्वरा बढ़ा सकते हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 8, 2026 at 6:20 PM IST
कानपुर: अक्सर ही ऐसा देखने में आता है, गर्मी के दिनों में अधिकतर किसान अपने खेतों की ओर न जाकर घर पर बैठना ठीक समझते हैं. हालांकि, कहीं न कहीं इससे उनके खेतों में मौजूद मिट्टी में जहां जीवांश की मात्रा घट जाती है.
वहीं, वायुमंडल में मौजूद नाइट्रोजन भी मिट्टी तक नहीं पहुंचती. इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति कमजोर हो जाती है और फिर जब किसान किसी फसल की बुआई करते हैं, तो परिणाम अनुकूल नहीं होते.
अब गर्मी के दिनों में किसान खेतों में प्रयोग के तौर पर ढैंचा की फसल को बो सकते हैं.
चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विवि के निदेशक प्रसार प्रो. वीके त्रिपाठी ने कहा, ढैंचा के बीज किसान निश्शुल्क जिला कृषि अधिकारी कार्यालय से ले सकते हैं. यह फसल जब खेतों में लग जाती है, तो यह वहां की मिट्टी के लिए हरी खाद के रूप में काम करती है.
40 से 45 दिनों में जैसे ही फसल तैयार होती है, तो किसान फसल को काटकर वहां की मिट्टी में दबा दें. इससे मिट्टी में जहां जीवांश की मात्रा बढ़ जाती है, वहीं वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन भी मिट्टी को मिल जाती है.
ढैंचा न मिले तो उप्र सरकार द्वारा तैयार बीजों की किट की कर दें बुआई: निदेशक प्रसार प्रो. वीके त्रिपाठी ने कहा, अगर किसानों को ढैंचा की फसल के बीज नहीं मिल रहे हैं तो वह किसी भी कृषि संस्थान, कृषक उत्पादक संगठन की मदद से उप्र सरकार द्वारा तैयार उरद, मूंग, मक्का, बाजरा के बीजों की किट लेकर उसकी भी बोआई कर सकते हैं.
बस फसल को 40 से 45 दिनों तक ही तैयार करना होगा. उसके बाद पूरी फसल को मिट्टी में दबाने से वहां की मिट्टी आगामी फसलों के लिए बहुत उपयोगी बन जाएगी और फिर जो फसल किसान लगाएंगे वह लहलहाते दिखेगी.
फसलों के लिए जरूरी पोषक तत्व भी मिल जाते हैं: प्रो.वीके त्रिपाठी ने कहा, जब खेतों में ढैंचा की फसल तैयार होती है और फिर उसे किसान वहां की मिट्टी में दबा देते हैं तो इससे मिट्टी में सभी जरूरी पोषक तत्व भी प्राकृतिक रूप से पहुंच जाते हैं.
उन्होंने कहा, ढैंचा को ग्रीन यूरिया भी कहा जाता है. इस पूरी कवायद में किसानों को किसी तरह की कोई राशि भी नहीं खर्च करनी होती है.