शिवनाथ नदी में छलांग लगाकर ढाबा संचालक ने दी जान
एसडीआरएफ और गोताखोरों 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद शव नदी से बाहर निकाला.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 7, 2026 at 1:30 PM IST
दुर्ग: छत्तीसगढ़ के दुर्ग-धमधा मुख्य मार्ग स्थित शिवनाथ नदी में छलांग लगाकर एक ढाबा संचालक ने अपनी जान दे दी. मृतक की पहचान 46 वर्षीय संजय ओझा के रूप में हुई है. वह पथरिया चौक के पास एक ढाबा चलाते थे. घटना 4 अगस्त की शाम करीब 7 बजे की बताई जा रही है.
पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव
प्रत्यक्षदर्शियों ने ढाबा संचालक को शिवनाथ नदी पुल से छलांग लगाते देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी, लेकिन तब तक वे नदी में डूब चुके थे. घटना की जानकारी मिलते ही धमधा और नंदिनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची. बुधवार सुबह दुर्ग से एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया और गोताखोरों ने रेस्क्यू अभियान शुरू किया. करीब 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद संजय ओझा का शव नदी से बाहर निकाला गया. इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया.
आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं
संजय ओझा मूल रूप से भिलाई के बैकुंठ धाम क्षेत्र के निवासी थे और लंबे समय से ढाबा चलाकर परिवार का पालन-पोषण कर रहे थे. उनकी अचानक मौत से परिवार और परिचितों में शोक का माहौल है. पुलिस को घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, इसलिए आत्महत्या के कारणों का अभी खुलासा नहीं हो सका है.
जांच में जुटी पुलिस
सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी गई है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी. पुलिस आर्थिक तंगी, पारिवारिक विवाद, मानसिक तनाव समेत सभी संभावित पहलुओं की जांच कर रही है. परिजनों और करीबी लोगों से पूछताछ भी की जाएगी. उन्होंने लोगों से अपील की है कि यदि किसी व्यक्ति में मानसिक तनाव या अवसाद के संकेत दिखाई दें तो समय रहते उसकी सहायता करें और विशेषज्ञों से संपर्क कराएं.