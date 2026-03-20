ढाबा संचालक ने परिवार सहित की सुसाइड की कोशिश; मां-बेटे की मौत, पिता की हालत गंभीर
ACP कृष्णा नगर रजनीश वर्मा ने बताया कि प्रारंभिक जांच में जहर खाकर आत्महत्या करने का प्रयास का मामला सामने आया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 20, 2026 at 2:32 PM IST|
Updated : March 20, 2026 at 2:51 PM IST
लखनऊ: राजधानी के बंथरा थाना क्षेत्र के नींवा गांव मे ढाबा संचालक परिवार ने सुसाइड की कोशिश की. परिवार में माता-पिता और बेटे ने एक साथ जहरीला पदार्थ खा लिया. हादसे में मां और बेटे की मौत हो गई है, जबकि पिता की हालत गंभीर बनी हुई है.
ACP कृष्णा नगर और स्थानीय थाने के पुलिस मौके पर पहुंचे. प्रारंभिक जांच-पड़ताल में जहर खाकर आत्महत्या करने का प्रयास का मामला सामने आया है. घटना की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और घर में मौजूद खाने का सैंपल लिया गया.
ACP कृष्णा नगर रजनीश वर्मा ने बताया कि शुक्रवार सुबह डायल 112 के माध्यम से सूचना मिली कि बंथरा थाना क्षेत्र के ग्राम नीवा निवासी दंपति और उनके बेटे ने जहरीला पदार्थ सेवन कर लिया है. इस सूचना पर थाना बंथरा पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची.
मौके पर जांच के दौरान पता चला कि रूप नारायण चौरसिया (55) पुत्र स्व. मनोहर, संदीप चौरसिया (30) पुत्र रूप नारायण और तारावती (50) पत्नी रूप नारायण के मुंह से झाग निकल रहा था.
रूपनारायण की स्थिति गंभीर होने के कारण परिजनों द्वारा उन्हें प्रसाद हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है. घटना में संदीप चौरसिया और तारावती की मृत्यु हो गई है. दोनों मृतकों के शरीर पर कोई बाहरी चोट के निशान नहीं पाए गए हैं. पुलिस द्वारा शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.
जांच के दौरान मृतक संदीप की जेब से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है. प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है. घटना के सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है.
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