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ढाबा संचालक ने परिवार सहित की सुसाइड की कोशिश; मां-बेटे की मौत, पिता की हालत गंभीर

लखनऊ: राजधानी के बंथरा थाना क्षेत्र के नींवा गांव मे ढाबा संचालक परिवार ने सुसाइड की कोशिश की. परिवार में माता-पिता और बेटे ने एक साथ जहरीला पदार्थ खा लिया. हादसे में मां और बेटे की मौत हो गई है, जबकि पिता की हालत गंभीर बनी हुई है.

ACP कृष्णा नगर और स्थानीय थाने के पुलिस मौके पर पहुंचे. प्रारंभिक जांच-पड़ताल में जहर खाकर आत्महत्या करने का प्रयास का मामला सामने आया है. घटना की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और घर में मौजूद खाने का सैंपल लिया गया.

ACP कृष्णा नगर रजनीश वर्मा ने बताया कि शुक्रवार सुबह डायल 112 के माध्यम से सूचना मिली कि बंथरा थाना क्षेत्र के ग्राम नीवा निवासी दंपति और उनके बेटे ने जहरीला पदार्थ सेवन कर लिया है. इस सूचना पर थाना बंथरा पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची.

मौके पर जांच के दौरान पता चला कि रूप नारायण चौरसिया (55) पुत्र स्व. मनोहर, संदीप चौरसिया (30) पुत्र रूप नारायण और तारावती (50) पत्नी रूप नारायण के मुंह से झाग निकल रहा था.