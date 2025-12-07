ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ धान तिहार अपडेट, धान किसानों को 5 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का भुगतान

छत्तीसगढ़ में अब तक 4 लाख 39 हजार 511 पंजीकृत किसानों ने धान बेचा है. धान खरीदी के एवज में किसानों को बैंक लिंकिंग व्यवस्था के जरिए भुगतान किया गया है. किसानों को कुल 5277 करोड़ रुपये का पेमेंट किया गया है. इस खरीफ सीजन में कुल 27 लाख 30 हजार 96 किसानों ने धान खरीदी के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है.

रायपुर: छत्तीसगढ़ में किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी जारी है. 15 नवंबर 2025 से शुरू हुआ यह सिलसिला तेजी से चल रहा है. प्रदेश में 5 दिसंबर 2025 तक कुल 22 लाख मीट्रिन टन से ज्यादा की धान खरीदी हुई है. इस खरीदी के लिए किसानों को कुल को 5277 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है.

धान खरीदी में महासमुंद जिला टॉप पर

धान खरीदी में पूरे प्रदेश में महासमुंद जिला नंबर वन पर है. महासमुंद में अब तक 15 लाख 19 हजार 650 क्विंटल धान की खरीदी हुई है. दूसरे नंबर पर गरियाबंद जिला है. यहां से अब तक 6 लाख 73 हजार 495 क्विंटल धान की खरीदी हुई है. बिलासपुर में अब तक कुल 6 लाख 73 हजार 65 क्विंटल धान खरीदी हई है और यह जिला तीसरे स्थान पर है.

धान खरीदी में अन्य जिलों का हाल जानिए

कांकेर में 6 लाख 15 हजार 431 क्विंटल धान खरीदी हुई है. यह जिला चौथे स्थान पर है

पांच लाख क्विंटल से अधिक धान खरीदी वाले जिले में धमतरी और मुंगेली जिले शामिल

चार लाख क्विंटल से अधिक धान खरीदी वाले जिले में सूरजपुर, बलौदाबाजार-भाटापारा, बेमेंतरा, बालोद और कोण्डागांव जिले शामिल हैं.

किसानों को जारी हो रहे टोकन

छत्तीसगढ़ में किसानों को लगातार धान खरीदी के लिए टोकन जारी हो रहे हैं. अब तक किसानों को 8 लाख 97 हजार 779 टोकन जारी किए गए हैं. 8 दिसम्बर को धान खरीदी के लिए किसानों को 50 हजार 234 टोकन जारी हुए हैं. इस वर्ष शुरू किए गऐ टोकन तुहर एप्प ऑनलाइन व्यवस्था से किसानों को काफी सहूलियत मिल रही है.

किसानों को धान खरीदी का हो रहा भुगतान

छत्तीसगढ़ में किसानों को धान खरीदी का भुगतान हो रहा है. धान किसानों के भुगतान के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने मार्कफेड को 26,200 करोड़ रूपए की बैंक गांरटी पहले से दे रखी है. किसानों को धान बेचने में किसी भी तरह की दिक्कत न हो, इसके लिए सभी केन्द्रों में पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई है.राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में किसी भी तरह की गड़बड़ी न होने पाए इसको लेकर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है. छत्तीसगढ़ में किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी हो रही है. इसके तहत किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विटंल की दर से भुगतान किया जा रहा है.