धान खरीदी के टॉपर जिले महासमुंद में धान तिहार शुरू, मंत्री खुशवंत साहेब हुए शामिल
बीते साल धान खरीदी में टॉप पर रहे जिले महासमुंद में धान तिहार का शुभारंभ हुआ है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 15, 2025 at 6:04 PM IST
महासमुंद: महासमुंद में धान खरीदी की शुरुआत हुई है. छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री खुशवंद साहेब ने धान खरीदी की शुरुआथ की. इस अवसर पर उन्होंने छत्तीसगढ़ महतारी का अभिवादन किया और किसानों को धान तिहार की शुभकामनाएं दी हैं.
झालखम्हरिया सहकारी समिति से धान खरीदी की शुरुआत: कैबिनेट मंत्री खुशवंत साहेब के साथ महासमुंद के कलेक्टर विनय कुमार लंगेह भी मौजूद रहे. मत्री जी ने झालखम्हरिया सहकारी समिति मे समर्थन मूल्य पर शासकीय धान खरीदी की शुरूआत की. उन्होंने कहा कि किसानों से सरकार धान खरीदी कर रही है और उन्हें इसका भुगतान कर रही है.
महासमुंद में धान खरीदी का लक्ष्य: इस साल महासमुंद जिले में 12 लाख 45 हजार मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है. कुल 01 लाख 53 हजार पंजीकृत किसान जिले के 130 सहकारी समिति के 182 उपार्जन केन्द्रों मे धान का विक्रय करेंगे.
पहले दिन कैसी रही धान खरीदी ?: आज पहले दिन 34 समितियों के लिए 50 किसानों का टोकन कटा . पहले दिन 03 हजार क्विंटल की खरीदी का लक्ष्य रखा गया है. पूरे छत्तीसगढ़ मे सहकारी समितियों के प्रबंधक एवं कंम्प्यूटर आपरेटरों की हड़ताल के बावजूद प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था के तहत आज से धान खरीदी शुरू की है.
छत्तीसगढ़ की सरकार छत्तीसगढ़ के किसानों का एक- एक दाना धान खरीदेगी. किसानों को उनके फसल का पूरा दाम मिलेगा. सहकारी समितियों के कर्मचारी और डाटा ऑपरेटर से बातचीत चल रही है वे भी जल्द ही काम पर लौट आएंगे- खुशवंत साहेब, मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन
धान खरीदी के लिए वैकल्पिक व्यवस्था कर ली गई है. ज्यादातर समितियों में धान खरीदी शुरु हो गई है. अवैध धान परिवहन और भण्डारण रोकने के लिए जिले में 16 जांच चौकियां बनाई गयी है. अब तक 23 प्रकरण दर्ज कर 3000 क्विंटल अवैध धान जब्त किया जा चुका है- विनय कुमार लंगेह, कलेक्टर, महासमुंद
धान बेचने आए किसान दुर्गेश साहू ने बताया कि शासन प्रशासन ने धान खरीदी की अच्छी व्यवस्था की है. टोकन कटने के बाद हम लोग धान बेच रहे हैं.