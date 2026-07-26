धार की सड़कों पर दिखा युवाओं का उत्साह, 'नशे से दूरी है जरूरी' अभियान के मैराथन में लगाई दौड़
मध्य प्रदेश सरकार नशे के खिलाफ अभियान चला रही,धार में नशे से दूरी है जरूरी अभियान 2.0 की शुरुआत,मैराथन में दिखे बच्चे से लेकर बुजुर्ग.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 26, 2026 at 3:50 PM IST
धार: मध्य प्रदेश सरकार और पुलिस विभाग द्वारा प्रदेशभर में 'नशे से दूरी है जरूरी' अभियान चलाया जा रहा है. नशे से दूरी है जरूरी 2.0 के तहत रविवार सुबह धार शहर में नशामुक्ति जनजागरूकता मैराथन का आयोजन किया गया. कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों, युवाओं और आम नागरिकों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना व समाज में नशामुक्ति का संदेश पहुंचाना था.
केंद्रीय मंत्री ने दिखाई हरी झंडी
मैराथन का शुभारंभ डीआरपी लाइन ग्राउंड से हुआ. जहां केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने हरी झंडी दिखाकर प्रतिभागियों को रवाना किया. इस दौरान बड़ी संख्या में स्कूली छात्र-छात्राएं, युवा, शिक्षक और विभिन्न सामाजिक संगठनों के सदस्य उत्साह के साथ शामिल हुए. मैराथन का निर्धारित मार्ग डीआरपी लाइन ग्राउंड से मांडव चौराहा, भोज अस्पताल, घोड़ा चौपाटी, त्रिमूर्ति चौराहा और इंदौर नाका होते हुए पुन डीआरपी लाइन ग्राउंड तक रहा. पूरे मार्ग में प्रतिभागियों ने नशामुक्त समाज का संदेश देते हुए लोगों को जागरूक किया.
दिलाई गई नशामुक्ति की शपथ
कार्यक्रम में धार विधायक नीना वर्मा, कलेक्टर राजीव रंजन मीना, पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा सहित जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग के अधिकारी-कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, शिक्षक और बड़ी संख्या में विद्यार्थी मौजूद रहे. मैराथन के समापन पर सभी प्रतिभागियों और नागरिकों को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई गई. साथ ही उन्हें अपने परिवार, मित्रों और समाज को भी नशामुक्त जीवन अपनाने के लिए प्रेरित करने का संकल्प कराया गया.
अधिकारियों ने कहा कि नशा केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार और समाज को प्रभावित करता है. इसलिए जागरूकता अभियान के माध्यम से युवाओं को सही दिशा देने और उन्हें नशे की लत से बचाने का प्रयास किया जा रहा है.
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सुरक्षा के रहे पुख्ता इंतजाम
मैराथन के दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए थे. पूरे रूट पर पुलिस बल तैनात रहा, जिससे कार्यक्रम शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हुआ. अधिकारियों ने बताया कि आने वाले दिनों में भी जिले में 'नशे से दूरी है जरूरी अभियान 2.0' के तहत विभिन्न जनजागरूकता गतिविधियां आयोजित की जाएगी, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक नशामुक्ति का संदेश पहुंचाया जा सके.