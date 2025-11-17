ETV Bharat / state

सोनपुर मेले में बिहार पुलिस की प्रदर्शनी, डीजीपी विनय कुमार ने किया उदघाटन

पुलिस प्रदर्शनी में रोमांचक प्रदर्शन : डॉग स्क्वॉड के डॉग ने आग के गोले के अंदर से छलांग लगायी जिसे देखने के लिए भारी भीड़ मेले में पहुंची. इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए बिहार पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने बताया कि पुलिस की पद्धति और तकनीक को इस स्टॉल के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है.

वैशाली : विश्वप्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला में बिहार पुलिस की प्रदर्शनी का बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने उदघाटन किया. इस मौके पर पुलिस की पद्धति, तकनीक की बेतरीन प्रदर्शनी लगाई गई. जिसके तहत पुलिस के खोजी कुत्ते ने बेहतरीन कलाबाजी की, जिसे देख कर लोगों ने खूब ताली बजाई.

बिहार पुलिस कैसे करती है काम : डीजीपी ने बताया कि इस प्रदर्शनी का उद्देश्य लोगों को बताना है कि पुलिस की क्षमता क्या है? नए-नए उपकरण क्या है? पुलिस कैसे काम करती है? जिससे लोगों में विश्वास पैदा हो कि किस तरीके और नए नए तकनीक के जरिये पुलिस काम कर रही है.

''पुलिस के पास कोई एक नई व्यवस्था नहीं है, बल्कि बहुत सारी व्यवस्था है. जिसके जरिये पुलिस अपराध पर नियंत्रण करती है. इस प्रदर्शनी में जो दिखाया गया है वही पुलिस की पद्धति और कार्यशैली के साथ-साथ व्यवस्था है. जिसके जरिये हम अपराध पर नियंत्रण करते हैं. साइबर क्राइम एक नई चुनौती है. जिसपर नई तकनीक के सहारे नियंत्रण की जा रही है.''- विनय कुमार, डीजीपी, बिहार

10 दिसंबर तक चलेगा मेला : सोनपुर मेले का उद्घाटन 9 नवंबर को किया गया था. उस वक्त बिहार में आचार संहिता लगी होने के कारण किसी मंत्री या नेता ने इसका उद्घाटन नहीं किया. उस वक्त मेले का उद्घाटन कमिश्नर राजीव रौशन ने दीप प्रज्वलित कर किया था. यह मेला 10 दिसम्बर तक चलेगा.

