DGP ने ली अपराध समीक्षा बैठक, गैंगस्टर्स की अवैध संपत्तियों पर होगा एक्शन, अपराधियों के बैंक खातों पर नजर रखने के आदेश
रेंज आईजी और जिलों के एसपी से ली जानकारी, नए कानून के तहत झूठे मुकदमे दर्ज करवाने वालों पर कार्रवाई के निर्देश.
Published : June 16, 2026 at 6:52 AM IST
जयपुर : पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव कुमार शर्मा ने सोमवार शाम को पुलिस अधिकारियों की अपराध समीक्षा बैठक ली. पुलिस मुख्यालय के अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए. जिलों के एसपी वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े. डीजीपी शर्मा ने कहा कि प्रदेश की सुदृढ़ कानून-व्यवस्था ही विकसित राजस्थान की आधारशिला है. नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन से पुलिस पर जनविश्वास और अधिक मजबूत हुआ है.
उन्होंने सक्रिय व संगठित अपराधों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए और उन्होंने कहा कि झूठे मुकदमे दर्ज कराने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए. उन्होंने आपराधिक घटनाओं पर संबंधित रेंज आईजी व एसपी की कार्रवाई की जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. उन्होंने धमकी देकर वसूली करने वाले गिरोहों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने और नवीन आपराधिक कानूनों के प्रावधानों के तहत अपराधियों की संपत्तियों को जब्त करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि गैंगस्टरों द्वारा अर्जित अवैध संपत्तियों को ध्वस्त करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. ऐसे अपराधियों के बैंक खातों सहित अन्य लेन-देन पर सतत निगरानी रखें.
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नशे के खिलाफ योजना बनाकर काम करें एसपी : उन्होंने पुलिस अधीक्षकों को नशा तस्करी और नशे के प्रसार पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए योजनाबद्ध अभियान चलाने के निर्देश दिए. साइबर अपराध, डिजिटल अरेस्ट और ऑनलाइन ठगी के मामलों में त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराधियों तक पहुंच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. उन्होंने पुलिस थानों में पुलिसकर्मियों को अनुसंधान के लिए नवीन तकनीकों का प्रशिक्षण दिलाने पर भी जोर दिया. वे बोले, कानून एवं सुरक्षा से जुड़ी किसी भी संवेदनशील घटना की सूचना तत्काल उच्चाधिकारियों को दी जाए, ताकि समय पर मार्गदर्शन और आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराया जा सके. पुराने प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण एवं पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाने के भी निर्देश दिए गए.
पूरे साल चले सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान : सड़क सुरक्षा की समीक्षा करते हुए डीजीपी ने कहा कि सड़क दुर्घटना केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि पूरे परिवार को प्रभावित करती है. उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्गों और शहरी क्षेत्रों में लेन अनुशासन का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित कराने तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त प्रवर्तन कार्रवाई करने के निर्देश दिए. साथ ही सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान वर्षभर संचालित करने के निर्देश दिए.
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नीट परीक्षा के लिए दिए दिशा-निर्देश : डीजीपी शर्मा ने नीट परीक्षा के सफल एवं शांतिपूर्ण आयोजन के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि सुव्यस्थित परीक्षा के लिए जारी दिशा-निर्देशों की अक्षरश पालना सुनिश्चित करें. सीसीटीवी के जरिए सतत निगरानी रखी जाए. समीक्षा बैठक में पुलिस मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.