ETV Bharat / state

डीजीपी तदाशा मिश्रा ने रथ यात्रा की तैयारियों का लिया जायजा, सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध करने के निर्देश

रांची में रथ यात्रा की तैयारियों का जायजा लेतीं डीजीपी तदाशा मिश्रा. ( फोटो-ईटीवी भारत )