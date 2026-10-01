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डीजीपी तदाशा मिश्रा जमशेदपुर पहुंचीं, अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस अधिकारियों संग की बैठक

जमशेदपुर में डीजीपी तदाशा मिश्रा ने पुलिस अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की.

DGP Meeting in Jamshedpur
जमशेदपुर एसएसपी कार्यालय में डीजीपी तदाशा मिश्रा. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 1, 2026 at 6:55 PM IST

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जमशेदपुरः झारखंड की डीजीपी तदाशा मिश्रा गुरुवार को जमशेदपुर पहुंचीं. इस दौरान डीजीपी ने एसएसपी के आवासीय कार्यालय में संगठित अपराध से संबंधित घटनाओं की समीक्षा की और पुलिस अधिकारियों को कई निर्देश दिए.

जमशेदपुर दौरे पर आईं झारखंड की डीजीपी तदाशा मिश्रा पूर्वी सिंहभूम जिले के वरिय पुलिस अधीक्षक के आवासीय कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठक की. बैठक में कोल्हान डीआईजी अनुरंजन किस्पोटा, पश्चिमी सिंहभूम के अधीक्षक, सरायकेला-खरसावां के पुलिस अधीक्षक , जमशेदपुर के एसएसपी एहतेशाम वकरीब , एसपी, ग्रामीण एसपी समेत कई पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे.

डीजीपी ने कई कांडों की समीक्षा की

बैठक में QR आधारित बीट पुलिसिंग, गोलमुरी थाना अंतर्गत केनरा बैंक डकैती कांड व सोनारी थाना क्षेत्र स्थित बिंदल मॉल में हुई फायरिंग की घटना की विस्तृत समीक्षा की. डीजीपी ने संबंधित कांडों की वर्तमान स्थिति, अनुसंधान की वर्तमान प्रगति के अलावा मामले में गठित SIT द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली. गोलमुरी केनरा बैंक डकैती मामले में सीसीटीवी फुटेज में चिन्हित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए हर संभव प्रयास करने का निर्देश दिया.

आपको बता दें कि जमशेदपुर के गोलमुरी में हुई बैंक डकैती झारखंड में अब तक की सबसे बड़ी बैंक डकैती है. डीजीपी तदाशा मिश्रा ने बैठक में अपराध नियंत्रण, संगठित अपराध पर प्रभावी कार्रवाई, QR आधारित बीट पुलिसिंग को और सुदृढ़ व प्रभावी बनाने तथा महत्वपूर्ण कांडों के अनुसंधान में तेजी लाने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.

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